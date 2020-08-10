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    Главная / Торги / Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Белгородское ЛПУМГ

    Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Белгородское ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 14:0010.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154772Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154772

    Наименование закупки

    Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Белгородское ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 17:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 958 459-21-77

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    v.lubova@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Любова Виктория Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Белгородское ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 14:00 GMT +310.08.2020 14:0010.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154772Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Белгородское ЛПУМГ

    Начальная цена

    122 995,97

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Белгородская область, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 89 аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленный товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Покупателем универсального передаточного документа (по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137, в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981).Поставка Товара Поставщиком Покупателю, а также приемка товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется по адресу поставки, указанному в Подтверждении заказа, и подтверждается отметкой в универсальном передаточном документе. Доставка и разгрузка продукции осуществляется Поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сцепление ГАЗ-33213 дв. 406 в сборе"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Насос водяной в сборе ГАЗ-3110 дв.ЗМЗ-406 4062.1307010-42"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть Комплект патрубков ДВС 406 3302-1303010-10/25-10/21-130"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Свечи зажигания NGK 3764"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Свечи зажигания NGK IRIDIUM NGK 3764 403501"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр масляный 406-1012005-2 двигатель ЗМЗ-406"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр воздушный 3160-1109080-16 УАЗ Патриот"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Комплект прокладок двигателя Газель, УАЗ 405, 409 дв. Евро-3 406-24-3906022-000"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Запасная часть автотранспорта Электробензонасос погружной (модуль) УАЗ-3163 Патриот ДВ-409 ЕВРО-2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Насос топливный ГАЗель с дв. УМЗ-4216, ЗМЗ-405 в сборе 515-1139000"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Колодка тормозная Газель передняя Трансмастер 3302-3501170 4ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Запасная часть автотранспорта . Колодка тормозная задняя ГАЗель в сборе"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Колодки тормозные задние УАЗ-3163 Патриот 3163-3502088/89 2ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Колодки тормозные передние УАЗ-3160,Хантер,Патриот АДС 3160-3501090 4ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Крестовина в сборе карданного вала УАЗ 469-2201026"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 16"

    "Наконечник рулевой тяги УАЗ-452, 469 левый в сб. ЗМЗ 0469-00-3414057-01"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Наконечник рулевой тяги ГАЗ правый в сборе 3302-3414056"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Наконечник рулевой тяги в сборе ГАЗ-3302 левый 3302-3414057"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Генератор 371.3701"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Шарнир поворотного кулака длинный левый УАЗ-3163 Патриот 3162-2304061"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Шарнир поворотного кулака короткий правый УАЗ-3163 Патриот 3162-2304060"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Лампа автомобильная Маяк Н7 12V 55W"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Цилиндр сцепления рабочий УАЗ-3151,3741 дв.ЗМЗ-406 420.3741-1602510"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Цилиндр сцепления рабочий Газель дв.406 (с 2001 г.в.) 3102-90-1602510-50, ш"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Стартер ЗМЗ-406 42.370800-10"

    Кол-во: 1.000

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