www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Белгородское ЛПУМГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 17:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 958 459-21-77
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
v.lubova@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Любова Виктория Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Белгородское ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.08.2020 14:00 GMT +310.08.2020 14:0010.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154772Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Белгородское ЛПУМГ
Начальная цена
122 995,97
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Белгородская область, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 89 аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за поставленный товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Покупателем универсального передаточного документа (по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137, в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981).Поставка Товара Поставщиком Покупателю, а также приемка товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется по адресу поставки, указанному в Подтверждении заказа, и подтверждается отметкой в универсальном передаточном документе. Доставка и разгрузка продукции осуществляется Поставщиком и входит в стоимость МТР.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.