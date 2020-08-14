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    Главная / Торги / Поставка автомобильных запчастей и расходных материалов

    Поставка автомобильных запчастей и расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 00:0014.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154770Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154770

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных запчастей и расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 10:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    864266

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    m.komarov@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комаров Марк Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобильных запчастей и расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 00:00 GMT +314.08.2020 00:0014.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154770Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных запчастей и расходных материалов

    Начальная цена

    56 624,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 354037, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Шоссейная 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца.Доставка и разгрузка входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр масляный Fleetguard LF16015 КАМАЗ, ПАЗ двигатель Cummins ISBe 185,210,300"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр топливный 1324121 GB335PL Big Filter"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр воздушный GB9434M"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Генератор одноручьевой шкиф под ремень ГАЗ-3302 УМЗ-4216 Евро 3,4 14В 90А 3282М.3771000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Фильтр масляный 3302-1012005 ГАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Стартер СТ230А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Провод высоковольтный ГАЗ-3302, 2705 4216.3707090-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Фильтр топливный FF5421 Cummins C175D5e"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Фильтр масляный HD78 26311-45001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Лампа автомобильная Osram 12В 55ВТ H7"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Лампа автомобильная галогенная H3-24-70 24В 70ВТ PK22s"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 12"

    "Лампа автомобильная H11-12V-55W 12В 55ВТ H11"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Лампа автомобильная HB3 9005 12В 60ВТ P20D"

    Кол-во: 2.000

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