Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Расходные материалы и запасные части (ИТ) ч. 3

    Расходные материалы и запасные части (ИТ) ч. 3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 12:3018.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154767Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154767

    Наименование закупки

    Расходные материалы и запасные части (ИТ) ч. 3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 16:37

    Документация процедуры

    Кол-во_оборудования_по_адресам_поставки_(РМиЗЧ_(ИТ)_3кв_СВВ+3.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Главное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Санкт-Петербурге
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Контактный телефон

    +7 812 613-39-15

    Факс

    +7 812 613-39-06

    Адрес электронной почты

    VStolyarov@nw.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Столяров Вячеслав Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город, Закупки и тендеры Коми Республика, Закупки и тендеры Смоленская область, Закупки и тендеры Вологодская область, Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Расходные материалы и запасные части (ИТ) ч. 3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 12:30 GMT +318.08.2020 12:3018.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154767Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Расходные материалы и запасные части (ИТ) ч. 3

    Начальная цена

    511 595,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город,Коми Республика,Смоленская область,Вологодская область,Калининградская область, 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А. (ОСиО), 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 21, 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А. (2роо), 214020, г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 13, 160001, г. Вологда, пр. Мира, д. 36, 236038, г. Калининград, ул. Гагарина, д. 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость Продукции включает стоимость ее доставки, упаковки, а также все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета. Покупатель вправе произвести расчет по настоящему Договору досрочно, на основании выставленных Поставщиком счетов на оплату. Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Поставщик предоставляет Покупателю Акт сверки до 8 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клавиатура проводная Genius KB-110X USB 104 клавиши черный 456х162х25"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 2"

    "Мышь компьютерная Logitech B100 910-003357 USB черный 2 кнопки 800dpi"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 3"

    "Накопитель твердотельный SSD 2.5'' Samsung MZ-76E250BW 250Gb SATA 6Gb/s"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Оперативная память Transcend JetRam JRD2800-4G DDR2 DIMM 800MHz 6400Мб/с 4ГБАЙТ 1ШТ 1.8В"

    Кол-во: 41.000

    "Позиция 5"

    "Диск жесткий Toshiba MG06ACA10TE 10 ТБ SATA 3.5" 7200 об/мин 256 МБ"

    Кол-во: 5.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 264221
    10009/ закупка Пульт управления Doorhan Transmitter 4 PRO
    10009/ закупка Пульт управления Doorhan Transmitter 4 PRO
    264221
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Газпромтранс
    Ценовой запрос № 263260
    Поставка оборудования связи для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2022г.
    Поставка оборудования связи для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2022г.
    263260
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    516 858
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Ценовой запрос № 262788
    Запчасти к оффисной технике
    Запчасти к оффисной технике
    262788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76512
    Жесткие диски КФ #IT
    Жесткие диски КФ #IT
    76512
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    10 297
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калининградская область
    АО «Дальтрансгаз»
    Ценовой запрос № 78366
    Поставка материалов связи
    Поставка материалов связи
    78366
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    110 832
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ООО "Газпром НГХК"
    Ценовой запрос № 78384
    Поставка дисков жестких
    Поставка дисков жестких
    78384
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    577 984
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 78508
    Поставка периферийного оборудования, комплектующих и расходных материалов к компьютерам (УСЛ 123)
    Поставка периферийного оборудования, комплектующих и расходных материалов к компьютерам (УСЛ...
    78508
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    535 780
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 78679
    Поставка термопреобразователей для комплектации объекта "Обустройство площадки куста № 2050 для пробной эксплуатации скважины № 20500 с целью поддержания пластового давления в нефтяной залежи пласта БУ 11 третьего опытного участка УНКГМ и давления в системе бескомпрессорного газлифта НП-2"
    Поставка термопреобразователей для комплектации объекта "Обустройство площадки куста № 2050...
    78679
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 04:00(GMT+03:00)
    400 550
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить