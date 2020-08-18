Условия договора

Санкт-Петербург Город,Коми Республика,Смоленская область,Вологодская область,Калининградская область, 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А. (ОСиО), 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 21, 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А. (2роо), 214020, г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 13, 160001, г. Вологда, пр. Мира, д. 36, 236038, г. Калининград, ул. Гагарина, д. 110 Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Стоимость Продукции включает стоимость ее доставки, упаковки, а также все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета. Покупатель вправе произвести расчет по настоящему Договору досрочно, на основании выставленных Поставщиком счетов на оплату. Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Поставщик предоставляет Покупателю Акт сверки до 8 числа месяца следующего за отчетным кварталом.