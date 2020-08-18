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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Расходные материалы и запасные части (ИТ) ч. 3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 16:37
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Контактный телефон
+7 812 613-39-15
Факс
+7 812 613-39-06
Адрес электронной почты
VStolyarov@nw.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Столяров Вячеслав Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город, Закупки и тендеры Коми Республика, Закупки и тендеры Смоленская область, Закупки и тендеры Вологодская область, Закупки и тендеры Калининградская область
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Расходные материалы и запасные части (ИТ) ч. 3
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.08.2020 12:30 GMT +318.08.2020 12:3018.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154767Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Расходные материалы и запасные части (ИТ) ч. 3
Начальная цена
511 595,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город,Коми Республика,Смоленская область,Вологодская область,Калининградская область, 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А. (ОСиО), 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 21, 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А. (2роо), 214020, г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 13, 160001, г. Вологда, пр. Мира, д. 36, 236038, г. Калининград, ул. Гагарина, д. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость Продукции включает стоимость ее доставки, упаковки, а также все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета. Покупатель вправе произвести расчет по настоящему Договору досрочно, на основании выставленных Поставщиком счетов на оплату. Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Поставщик предоставляет Покупателю Акт сверки до 8 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Наименование заказчика
Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Кол-во: 14.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 41.000
Кол-во: 5.000
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