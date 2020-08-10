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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
смесь универсальная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 17:04
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603104, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Гагарина, 70
Почтовый адрес
603104, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Гагарина, 70
Контактный телефон
+7 831 465-05-17
Факс
+7 831 465-48-49
Адрес электронной почты
nobsme@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Борисенко Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Смесь универсальная
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.08.2020 07:00 GMT +310.08.2020 07:0010.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154766Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Смесь универсальная
Начальная цена
234 662,26
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Гагрина, 70Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставщик своими силами и за свой счет доставляет товар, а заказчик в течении 10 рабочих дней оплачивает поставленный товар. Аванс не предусмотрен.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "НОБСМЭ"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОБСМЭ"
Адрес местонахождения
603104, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Гагарина, 70
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
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