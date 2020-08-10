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    Главная / Торги / смесь универсальная

    смесь универсальная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 07:0010.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154766Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154766

    Наименование закупки

    смесь универсальная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 17:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОБСМЭ"

    Юридический адрес

    603104, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Гагарина, 70

    Почтовый адрес

    603104, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Гагарина, 70

    Контактный телефон

    +7 831 465-05-17

    Факс

    +7 831 465-48-49

    Адрес электронной почты

    nobsme@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Борисенко Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Смесь универсальная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 07:00 GMT +310.08.2020 07:0010.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154766Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Смесь универсальная

    Начальная цена

    234 662,26

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Гагрина, 70Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик своими силами и за свой счет доставляет товар, а заказчик в течении 10 рабочих дней оплачивает поставленный товар. Аванс не предусмотрен.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОБСМЭ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОБСМЭ"

    Адрес местонахождения

    603104, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Гагарина, 70

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь цементная песчаная М-150 универсальная 50КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Гвозди строительные с плоской головкой сталь без покрытия 100ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Саморез 3.5ММх55ММ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Саморез по дереву 4.2ММх89ММ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 5"

    "Плита ОСП OSB-3 2500х1250х12ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Доска обрезная 50х150х6000ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Доска обрезная 40х130х6000ММ"

    Кол-во: 8.000

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