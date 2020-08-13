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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка строительных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 16:17
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102
Почтовый адрес
628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18
Контактный телефон
+7 3462 95-56-38
Факс
+7 3462 95-56-03
Адрес электронной почты
V.Vovk@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вовк Владислав Любомирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.08.2020 09:00 GMT +313.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154758Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов
Начальная цена
999 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Пурпе-1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течении 15 рабочих дней со дня получения комплекта документов, включать стоимость доставки в цену товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102
628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102
628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102
628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18
Кол-во: 14.000
Кол-во: 90.000
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