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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка мебели (20213433)

    ТГСтаврополь Поставка мебели (20213433)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154756Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154756

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка мебели (20213433)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 14:14

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_2020.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-92-51

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Kazakova_S_I@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка мебели (20213433)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154756Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка мебели (20213433)

    Начальная цена

    521 341,19

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора;доставка - за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло для персонала Zenit экокожа/ткань/пластик черное"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф для одежды гардероб 2-дверный Берлин BR84.0545 900х430х2080ММ дрифт/серый ДСП 18ММ/22ММ/28ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф офисный высокий Берлин BR81.0551 900х430х2080ММ дрифт/серый ДСП 18ММ/22ММ/28ММ 2-дверный для документов"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Тумба офисная приставная Берлин L. B 304 530х600х740ММ дрифт/серый ДСП 18ММ/22ММ/28ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Подставка под ПК Берлин 340 664720 ДСП дрифт 450х250х80ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Стол для руководителя Тесс TES28413044 1600х900х750ММ венге ЛДСП 18/25ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Брифинг-приставка к столу TES28471144 1200х600х750ММ венге ЛДСП 18/25ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Тумба офисная подкатная Тесс TES28430344 410х450х570ММ венге ЛДСП 18ММ/25ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Кресло для посетителей Victoria VCT5130206 экокожа черный/темный орех"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Шкаф для одежды 2-дверный Тесс TES28455440/TES28450401 600х430х1950ММ венге ЛДСП 18ММ/25ММ регулируемые опоры"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Шкаф офисный высокий Тесс TES28455140/TES28457480/TES28442401 600х430х1950ММ венге ЛДСП 18ММ/25ММ 2-дверный регулируемые опоры для документов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Кресло для руководителя Victoria VCT5110206 экокожа черный/темный орех"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Стеллаж офисный Тесс TES28441401/TES28455840 ЛДСП венге 450х430х1950ММ 5 полок"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Шкаф офисный 2-х уровневый Берлин BR81.0243 900х430х930ММ дрифт/серый ДСП 18ММ/22ММ/28ММ 2-дверный под МФУ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Приставка подкатная Тесс TES28420044 1230х565ММ венге ЛДСП 18/25ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Полка офисная навесная Берлин 340514М ДСП 18ММ/22ММ/28ММ дрифт/серый 140х280х374ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Полка офисная настенная Берлин 340507М ДСП 18ММ/22ММ/28ММ дрифт/серый 720х280х720ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Стол рабочий угловой Берлин L B116 1400х800х740ММ дрифт/серый ДСП 18/22/28ММ"

    Кол-во: 4.000

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