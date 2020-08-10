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    Главная / Торги / Поставка автозапчастей для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" Белгородское ЛПУМГ

    Поставка автозапчастей для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" Белгородское ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 14:0010.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154753Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154753

    Наименование закупки

    Поставка автозапчастей для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" Белгородское ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 16:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 958 459-21-77

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    v.lubova@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Любова Виктория Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автозапчастей для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" Белгородское ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 14:00 GMT +310.08.2020 14:0010.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154753Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автозапчастей для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" Белгородское ЛПУМГ

    Начальная цена

    87 703,44

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Белгородская область, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 89 аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленный товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Покупателем универсального передаточного документа (по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137, в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981). Поставка Товара Поставщиком Покупателю, а также приемка товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется по адресу поставки, указанному в Подтверждении заказа, и подтверждается отметкой в универсальном передаточном документе. Доставка и разгрузка продукции осуществляется Поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремень генератора 6РК-1703 КамАЗ Евро"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 2"

    "Ролик натяжной направляющий КАМАЗ 740.11-1307220"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Элемент фильтрующий масляный КАМАЗ 740-1012040-02"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Фильтр топливный тонкой очистки IVECO 2994048"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Фильтр масляный Iveco 5801592275 НМ01400408"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр масляный Donaldson P551670"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Лампа автомобильная Н7 24 V 75W 24В 75ВТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Лампа автомобильная Narva Н1 24В 70ВТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Лампа автомобильная накаливания 12V/21W 2626189940 12В 21ВТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 10"

    "Лампа автомобильная 24V P21W 24В 21ВТ BA15s"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 11"

    "Лампа автомобильная Маяк 12V R5W 5W BA15s 12В 5ВТ BA15s"

    Кол-во: 30.000

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