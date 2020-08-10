Поставка автозапчастей для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" Белгородское ЛПУМГ

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за поставленный товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Покупателем универсального передаточного документа (по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137, в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981). Поставка Товара Поставщиком Покупателю, а также приемка товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется по адресу поставки, указанному в Подтверждении заказа, и подтверждается отметкой в универсальном передаточном документе. Доставка и разгрузка продукции осуществляется Поставщиком и входит в стоимость МТР.