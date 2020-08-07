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Наименование закупки
ЦЗ 154752 поставка запчастей для трактора для Вологодского филиала.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 16:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Контактный телефон
(8142) 794385
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Ekaterina.V.Nikitina@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитина Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЦЗ 154752 поставка запчастей для трактора для Вологодского филиала.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.08.2020 12:00 GMT +307.08.2020 12:0007.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154752Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЦЗ 154752 поставка запчастей для трактора для Вологодского филиала.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Вологодская область, г. Вологда, ул. Гиляровского, 54Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата по факту поставки товара, в стоимость включить цену доставки, выставление первичных документов по средствам ЭДО (СБИС, Диадок) адрес эл. почты Ekaterina.V.Nikitina@nw.rt.ru
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 16.000
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