Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка кабельной и электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Поставка кабельной и электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 09:0011.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154751Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154751

    Наименование закупки

    Поставка кабельной и электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 15:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-05-95 доб. 22248

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    Rykin@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рыкин Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кабельной и электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 09:00 GMT +311.08.2020 09:0011.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154751Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельной и электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    529 279,92

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, "Филиал ООО ""Газпром трансгаз Москва"" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца.Доставка и разгрузка входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель-канал мини DKC In-Liner пластик белый 15х17ММ 2М"

    Кол-во: 1250.000

    "Позиция 2"

    "Угол плоский DKC In-Iiner APM 90ГРАД для кабель-канала 15х17ММ"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 3"

    "Угол внутренний DKC In-Iiner AIM 90ГРАД для кабель-канала 15х17ММ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Труба ПВХ гофрированная с протяжкой IEK 16ММ серая CTG20-16-K41-010I"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 5"

    "Клипса крепеж для гофры 16ММ"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 6"

    "Соединитель на стык для кабель-канала DKC GM пластик 15х17ММ 00590"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Устройство для протяжки кабеля 30М в пластиковом боксе с катушкой Hyperline"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Коробка монтажная распаячная КМ41235 UKO11-085-085-040-K41-44 ИЭК IP44 85х85х40ММ RAL7035, 6 вводов"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Труба ПВХ жесткая DKC 62916 16ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Бирка кабельная маркировочная FORTISFLEX У-153 28х28ММ квадрат 250ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Кабель для системы охранно-пожарной сигнализации КСРЭВнг(А)-FRLSLTx 1х2х1.38"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 12"

    "Кабель для системы охранно-пожарной сигнализации КСРЭВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.8 медь"

    Кол-во: 2100.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 78829
    Поставка кабельно-проводниковой продукции и принадлежностей (УСЛ 120)
    Поставка кабельно-проводниковой продукции и принадлежностей (УСЛ 120)
    78829
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    209 778
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить