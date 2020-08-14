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    Главная / Торги / Блоки питания и другое

    Блоки питания и другое

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154749Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154749

    Наименование закупки

    Блоки питания и другое

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 15:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    812

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Danil.Chapaev@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чапаев Данил Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Блоки питания и другое

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 10:00 GMT +314.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154749Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Блоки питания и другое

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург ул. Кубинская, д.75Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата через 7 рабочих дней после полной поставки товара, доставка силами поставщика. Обмен документами через ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор внешний для мобильной техники Li-Polymer Awei P30K 10000мА·ч 5В"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор внешний для мобильной техники Li-Ion 3C-PB-156SS 15600мА·ч Uвх5В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Аккумулятор для электроинструмента литий-ионный Robert Bosch PBA 1600A00DD7 6А·ч 18В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Диод 2609B"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Блок питания универсальный VIZIT 19W/14.4v/EU для: домофон VIZIT 22Вт 1А 18В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Блок питания универсальный ELTIS PS2-CS2 для: блок вызова замок электромагнитный 0.3...0.6А 12...15В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Блок питания универсальный БП-1А 0.7А 12В"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Блок питания сетевого оборудования Harmonic NSG-PC-AC 800Вт 110...240Впер 36...72Впст"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Блок питания для светодиодных лент ELF ELF-12200С-HY 200Вт 187...253В 12В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Блок питания универсальный Apeyron Electrics 03-46 40Вт 3А 85...265В 12В"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Нагрузка F823"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Источник бесперебойного питания ЭТК Энергия ИБП Энергия 600 Е0201-0022 360Вт 220В 2 выхода"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Контроллер устройства сбора и передачи данных УСПЛ RTU-327LV-E2-B06-M02"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Индикатор емкости аккумуляторов цифровой Кулон-12ns"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Тахометр Espada G104 двигатель двухтактный/четырехтактный"

    Кол-во: 20.000

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