Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка дров и прочей продукции.

    Поставка дров и прочей продукции.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154746Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154746

    Наименование закупки

    Поставка дров и прочей продукции.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 15:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дров и прочей продукции.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 10:00 GMT +310.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154746Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дров и прочей продукции.

    Начальная цена

    174 206,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Мира,3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5-ти рабочих дней. Доставка по адресу покупателя в течение 5-ти часов со дня подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпатлевка цементная ЕС Фасадная белая 20КГ мешок 82480948"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 2"

    "Клей универсальный POINT 96 каучуковый 310МЛ картридж кристально-прозрачный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Сверло по металлу ступенчатое Archimedes 1659 4-20ММ 40ММ цилиндрический хвостовик HSS 17225388"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Заклепка вытяжная Sturm алюминий/сталь 4.8х10ММ 50ШТ 1070-48-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Сверло по стеклу и керамике DORN Квадро 6ММ 708004616 708004616"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Диск отрезной абразивный Луга по металлу 230х22.2х1.6ММ А24 15634006"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Дюбель универсальный STANDERS 60х10ММ 10ММ 60ММ нейлон 25ШТ 81933105"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 8"

    "Запасная часть Шланг высокого давления TORNADO 450БАР 15М 03032815.3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Дрова разделанные колотые дуб ГОСТ 3243-88 Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Фартук защитный универсальный для сотрудников парикмахерских, барбершопов, салонов красоты джинса синий 70х80СМ H1101-1"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Фильтр сетевой ZIS Pilot S 6 розеток серый/серебристый 230В 2200ВТ 5М 10А 14088875"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Таз пластмассовый Хорошая тара 65Л 1840Г 169970365"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Тарелка одноразовая суповая полипропилен 165ММ 500МЛ белый ООО Стиролпласт"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 14"

    "Фонарь ручной светодиодный Фотон RРМ-5500 аккумуляторный 3ВТ 176х80х70ММ пластик желтый/черный 180ЛМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Точило камень Truper PIGUA оксид алюминия 15458604"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 260372
    Поставка режущего инструмента для нужд филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    Поставка режущего инструмента для нужд филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    260372
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 262482
    Поставка комплектующих изделий
    Поставка комплектующих изделий
    262482
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 78725
    Поставка инструментов и принадлежностей (УСЛ 119)
    Поставка инструментов и принадлежностей (УСЛ 119)
    78725
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    102 466
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Ценовой запрос № 80378
    Поставка инструмента
    Поставка инструмента
    80378
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    521 763
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГБПОУ АТСП
    Ценовой запрос № 83541
    Поставка электродов
    Поставка электродов
    83541
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2019 14:00(GMT+03:00)
    7 869
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить