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    Главная / Торги / ЦЗ 154843 поставка запчастей для иномарок для Вологодского филиала.

    ЦЗ 154843 поставка запчастей для иномарок для Вологодского филиала.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 17:0006.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154743Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154743

    Наименование закупки

    ЦЗ 154843 поставка запчастей для иномарок для Вологодского филиала.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 15:37

    Документация процедуры

    Дополнительные_требования_к_поставщику.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8142) 794385

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.V.Nikitina@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитина Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ 154843 поставка запчастей для иномарок для Вологодского филиала.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 17:00 GMT +306.08.2020 17:0006.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154743Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ 154843 поставка запчастей для иномарок для Вологодского филиала.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, г. Вологда, ул. Гиляровского, 54Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по факту поставки товара, в стоимость включить цену доставки, выставление первичных документов по средствам ЭДО (СБИС, Диадок) адрес эл. почты Ekaterina.V.Nikitina@nw.rt.ru

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр масляный MANN+HUMMEL W6109 автомобиль Volkswagen"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Колодки тормозные дисковые PN1522 автомобиль Toyota Camry задние 2шт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Колодки тормозные дисковые PN1521 автомобиль Toyota Camry передние 4шт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Комплект ремонтный 808034 суппорт задний автомобиля Toyota Camry"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Комплект ремонтный 810086 суппорт автомобиля Toyota"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Диск тормозной 4615A038 автомобиль Mitsubishi передний"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Насос водяной ST1K5955651 омыватель автомобиля Audi, Seat, Skoda, Volkswagen"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Фильтр воздушный С14130 автомобиль Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Фильтр масляный MANN+HUMMEL W719/30"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Фильтр воздушный С14130 автомобиль Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Ступица 435020K030 автомобиль Toyota передняя"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Ролик натяжной PB5011 оборудование навесное автомобиля Mitsubishi"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Ступица 32-146520001 колесо автомобиля MITSUBISHI"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Датчик абсолютного давления 50873 автомобиль Mitsubishi"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Наконечник рулевой тяги Febi bilstein 41331 автомобиль MITSUBISHI правый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Фильтр салона угольный CUK2939 автомобиль Audi, Mitsubishi, Skoda, Seat, Volkswagen"

    Кол-во: 2.000

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