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    Главная / Торги / Поставка аккумуляторных батарей ШТАРК

    Поставка аккумуляторных батарей ШТАРК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 09:0011.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154740Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154740

    Наименование закупки

    Поставка аккумуляторных батарей ШТАРК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 10:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Юридический адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 380-71-81

    Факс

    +7 495 428-40-20

    Адрес электронной почты

    n.grishin@svyaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гришин Николай Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аккумуляторных батарей ШТАРК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 09:00 GMT +311.08.2020 09:0011.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154740Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аккумуляторных батарей ШТАРК

    Начальная цена

    811 743,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, 344006, г.Ростов-на-Дону, проспект Богатяновский спуск, дом 27Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка п.п. 1, 3, 4 Ростов-на-Дону, п.2 г. Москва, Старокалужское шоссе, дом 62, строение 2. Оплата в течении 15 рабочих дней после поставки. Доставка силами поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Адрес местонахождения

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарея аккумуляторная Tungstone ШТАРК АГН 12-5 5А.Ч 12В 90х70х106ММ 1.8КГ ТУ-3481-117-73200020-2015 ООО "Рязанский аккумуляторный завод""

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Батарея аккумуляторная Tungstone ШТАРК АГН12-100 100А.Ч 12В 330х171х215/222ММ 29КГ ТУ-3481-117-73200020-2015 ООО "Рязанский аккумуляторный завод""

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 3"

    "Батарея аккумуляторная ШТАРК АГН 12-7 7А.Ч 12В 2.1А 151х65х94ММ 2.2КГ ТУ 3481-117-73000020-2015"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 4"

    "Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная ШТАРК АГН 12-75 75А.Ч 12В 260х168х211ММ 22КГ ТУ 3481-117-73200020-2015 ООО РАЗ Тангстоун Россия"

    Кол-во: 11.000

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