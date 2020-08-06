Условия договора

Условия оплаты и доставки

Прошу обратить внимание на "комментарий заказчика" - именно там указано то, что нам нужно, потому что из справочника выбраны наиболее подходящие позиции. Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: разовым счетом без договора, расчет через 7-9 дней после поставки. Прошу Вас присылать коммерч. предложения на адрес Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU . тел. 8-927-57-57-484 Очень желательно работать в электронном документообороте.