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    Главная / Торги / Поставка пожарных рукавов и прокладок резиновых

    Поставка пожарных рукавов и прокладок резиновых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 12:0012.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154719Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154719

    Наименование закупки

    Поставка пожарных рукавов и прокладок резиновых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 15:35

    Документация процедуры

    ТЗ.pdf

    ЗЦ.pdf

    Договор_(проект).pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1180

    Факс

    Адрес электронной почты

    30123@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мамонов Юрий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пожарных рукавов и прокладок резиновых

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 12:00 GMT +312.08.2020 12:0012.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154719Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пожарных рукавов и прокладок резиновых

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 119027, г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срое поставки в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора. Аванс не предусмотрен. Оплата в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пожарные рукава Латексированные 51 мм с головками ГР-50"

    Кол-во: 73.000

    "Позиция 2"

    "Рукав пожарный с пропиткой каркаса "Латексированный" РПМ (П)-1,6-м-уХЛ1 диам.80 мм, с ГР-80"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Рукав напорный с 2 головками ГР-80"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Рукав всасывающий с головкой ГР-80"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Прокладка резиновая для ГП-50"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Прокладка резиновая для ГП 70"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Прокладка резиновая для ГП 80"

    Кол-во: 4.000

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