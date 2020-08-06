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    Главная / Торги / Ресивер цифровой World Vision Foros Ultra USB, антенный HDMI, LAN, аудио, композитный 174...230/470...862МГц DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2

    Ресивер цифровой World Vision Foros Ultra USB, антенный HDMI, LAN, аудио, композитный 174...230/470...862МГц DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 16:0006.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154717Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154717

    Наименование закупки

    Ресивер цифровой World Vision Foros Ultra USB, антенный HDMI, LAN, аудио, композитный 174...230/470...862МГц DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 14:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (812) 6440638

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Ruban@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Касьяненко Екатерина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ресивер цифровой World Vision Foros Ultra USB, антенный HDMI, LAN, аудио, композитный 174...230/470...862МГц DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 16:00 GMT +306.08.2020 16:0006.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154717Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ресивер цифровой World Vision Foros Ultra USB, антенный HDMI, LAN, аудио, композитный 174...230/470...862МГц DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область, Новгородская область, д. Подберезье, ул. Связистов, 1аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% постоплата в течение 7к/д, поставка - 20 к/д

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ресивер цифровой World Vision Foros Ultra USB, антенный HDMI, LAN, аудио, композитный 174...230/470...862МГц DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2"

    Кол-во: 7.000

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