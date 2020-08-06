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Наименование закупки
Ресивер цифровой World Vision Foros Ultra USB, антенный HDMI, LAN, аудио, композитный 174...230/470...862МГц DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 14:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Контактный телефон
(812) 6440638
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Ekaterina.Ruban@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касьяненко Екатерина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ресивер цифровой World Vision Foros Ultra USB, антенный HDMI, LAN, аудио, композитный 174...230/470...862МГц DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.08.2020 16:00 GMT +306.08.2020 16:0006.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154717Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ресивер цифровой World Vision Foros Ultra USB, антенный HDMI, LAN, аудио, композитный 174...230/470...862МГц DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Новгородская область, Новгородская область, д. Подберезье, ул. Связистов, 1аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% постоплата в течение 7к/д, поставка - 20 к/д
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Кол-во: 7.000
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