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    Главная / Торги / Поставка бурового реагента

    Поставка бурового реагента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154716Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154716

    Наименование закупки

    Поставка бурового реагента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 14:06

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Типовой)._БС_поставка.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Контактный телефон

    +7 34949 2-46-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    d.kuzminykh@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьминых Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бурового реагента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 12:00 GMT +310.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154716Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бурового реагента

    Начальная цена

    288 367 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, район УКПГ-1АС, БПО Уренгойское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 60 дней с момента поставки Товара, в случае принадлежности участника к СМСП оплата в течение 15 дней с момента поставки Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реагент буровой лигносульфонатный для уменьшения водоотдачи и снижения вязкости КССБ-2М мешок п/э 25КГ ОАО Дубитель ТУ 2458-343-05133190-2012"

    Кол-во: 5225.000

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