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Наименование закупки
Поставка бурового реагента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 14:06
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Контактный телефон
+7 34949 2-46-83
Факс
Адрес электронной почты
d.kuzminykh@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьминых Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бурового реагента
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.08.2020 12:00 GMT +310.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154716Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бурового реагента
Начальная цена
288 367 750,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, район УКПГ-1АС, БПО Уренгойское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 60 дней с момента поставки Товара, в случае принадлежности участника к СМСП оплата в течение 15 дней с момента поставки Товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«Газпром подземремонт Уренгой»
Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Кол-во: 5225.000
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