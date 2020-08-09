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    Главная / Торги / Средство для химической завивки Локон, 490 мл

    Средство для химической завивки Локон, 490 мл

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.08.2020 23:0009.08.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154715Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154715

    Наименование закупки

    Средство для химической завивки Локон, 490 мл

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 14:05

    Документация процедуры

    Договор_№_154715.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде»
    Все закупки и тендеры ОГБУСО КЦСО "Доверие"

    Юридический адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Мелекесская, 37 а

    Почтовый адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Мелекесская, 37 а

    Контактный телефон

    +7 84235 2-42-25

    Факс

    +7 84235 2-62-99

    Адрес электронной почты

    anntonnovva@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баканова Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Средство для химической завивки Локон, 490 мл

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.08.2020 23:00 GMT +309.08.2020 23:0009.08.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154715Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Средство для химической завивки Локон, 490 мл

    Начальная цена

    6 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Мелекесская, д. 37АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки товара: с момента заключения договора в течение 15 дней календарных дней, оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОГБУСО КЦСО "Доверие"
    Все закупки и тендеры ОГБУСО КЦСО "Доверие"

    Адрес местонахождения

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Мелекесская, 37 а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство для химической завивки Локон, 490 мл"

    Кол-во: 30.000

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