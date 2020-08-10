www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Замена металлической двери внутри помещения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 13:57
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1
Почтовый адрес
236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5
Контактный телефон
+7 4012 30-52-00
Факс
+7 4012 30-52-30
Адрес электронной почты
Artem.Savelyev@kaliningrad.gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савельев Артем Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Замена металлической двери внутри помещения
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.08.2020 10:00 GMT +310.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154712Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена металлической двери внутри помещения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Адрес поставки
Калининградская область, 236022, Калининградская обл., г. Калининград, проспект Мира, д.44Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100 % оплата (в стоимость входят все расходы по доставке, замене и отделочным работам)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1
236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5
Кол-во: 1.000
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