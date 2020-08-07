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    Главная / Торги / Кроссы и органайзеры по городам МРФ ЮГ

    Кроссы и органайзеры по городам МРФ ЮГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 13:0007.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154710Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154710

    Наименование закупки

    Кроссы и органайзеры по городам МРФ ЮГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 13:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 861 265-67-53

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Lyubashina@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Любашина Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край, Закупки и тендеры Ростовская область, Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Волгоградская область, Закупки и тендеры Северная Осетия - Алания Республика, Закупки и тендеры Дагестан Республика, Закупки и тендеры Кабардино-Балкарская Республика, Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Кроссы и органайзеры по городам МРФ ЮГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 13:00 GMT +307.08.2020 13:0007.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154710Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кроссы и органайзеры по городам МРФ ЮГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край,Ростовская область,Астраханская область,Волгоградская область,Северная Осетия - Алания Республика,Дагестан Республика,Кабардино-Балкарская Республика,Ставропольский край, См. доп. информацию в позициях.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по договору через 15 рабочих дней после поставки. Доставку прошу включить в цену.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кросс оптический Связьстройдеталь ШКОС-Л-2U/4-32-FC/ST-32-FC/D/SM-32-FC/UPC 19/21/23" 2U 48/48/96порт. FC ST"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Кросс оптический Связьстройдеталь ШКОС-Л-1U/2-16-FC/ST-16-FC/D/APC-16-FC/APC 130308-00107 стоечный 19'', 21'', 23'' 410x210x41.5мм 1U 24/24/48 FC, SC, LC"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Органайзер кабельный горизонтальный ОКГК-19-1U"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Кросс оптический Связьстройдеталь ШКОС-Л-2U/4-32-FC/ST-32-FC/D/SM-32-FC/UPC 19/21/23" 2U 48/48/96порт. FC ST"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Органайзер кабельный горизонтальный ОКГК-19-1U"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Кросс оптический Связьстройдеталь ШКОС-Л-2U/4-32-FC/ST-32-FC/D/SM-32-FC/UPC 19/21/23" 2U 48/48/96порт. FC ST"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Кросс оптический Связьстройдеталь ШКОС-Л-1U/2-16-FC/ST-16-FC/D/APC-16-FC/APC 130308-00107 стоечный 19'', 21'', 23'' 410x210x41.5мм 1U 24/24/48 FC, SC, LC"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Органайзер кабельный горизонтальный ОКГК-19-1U"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Кросс оптический Связьстройдеталь ШКОС-Л-1U/2-16-FC/ST-16-FC/D/APC-16-FC/APC 130308-00107 стоечный 19'', 21'', 23'' 410x210x41.5мм 1U 24/24/48 FC, SC, LC"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Органайзер кабельный горизонтальный ОКГК-19-1U"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Кросс оптический Связьстройдеталь ШКОС-Л-2U/4-32-FC/ST-32-FC/D/SM-32-FC/UPC 19/21/23" 2U 48/48/96порт. FC ST"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Кросс оптический Связьстройдеталь ШКОС-Л-1U/2-16-FC/ST-16-FC/D/APC-16-FC/APC 130308-00107 стоечный 19'', 21'', 23'' 410x210x41.5мм 1U 24/24/48 FC, SC, LC"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Органайзер кабельный горизонтальный ОКГК-19-1U"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Кросс оптический Связьстройдеталь ШКОС-Л-1U/2-16-FC/ST-16-FC/D/APC-16-FC/APC 130308-00107 стоечный 19'', 21'', 23'' 410x210x41.5мм 1U 24/24/48 FC, SC, LC"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Органайзер кабельный горизонтальный ОКГК-19-1U"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Кросс оптический Связьстройдеталь ШКОС-Л-2U/4-32-FC/ST-32-FC/D/SM-32-FC/UPC 19/21/23" 2U 48/48/96порт. FC ST"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Кросс оптический Связьстройдеталь ШКОС-Л-1U/2-16-FC/ST-16-FC/D/APC-16-FC/APC 130308-00107 стоечный 19'', 21'', 23'' 410x210x41.5мм 1U 24/24/48 FC, SC, LC"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Органайзер кабельный горизонтальный ОКГК-19-1U"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Кросс оптический Связьстройдеталь ШКОС-Л-1U/2-16-FC/ST-16-FC/D/APC-16-FC/APC 130308-00107 стоечный 19'', 21'', 23'' 410x210x41.5мм 1U 24/24/48 FC, SC, LC"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Органайзер кабельный горизонтальный ОКГК-19-1U"

    Кол-во: 2.000

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