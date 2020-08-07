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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Кроссы и органайзеры по городам МРФ ЮГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 13:49
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 861 265-67-53
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Lyubashina@SOUTH.RT.RU
Ф.И.О. контактного лица
Любашина Ирина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Краснодарский край, Закупки и тендеры Ростовская область, Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Волгоградская область, Закупки и тендеры Северная Осетия - Алания Республика, Закупки и тендеры Дагестан Республика, Закупки и тендеры Кабардино-Балкарская Республика, Закупки и тендеры Ставропольский край
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Кроссы и органайзеры по городам МРФ ЮГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.08.2020 13:00 GMT +307.08.2020 13:0007.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154710Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кроссы и органайзеры по городам МРФ ЮГ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край,Ростовская область,Астраханская область,Волгоградская область,Северная Осетия - Алания Республика,Дагестан Республика,Кабардино-Балкарская Республика,Ставропольский край, См. доп. информацию в позициях.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по договору через 15 рабочих дней после поставки. Доставку прошу включить в цену.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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