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    Главная / Торги / Поставка бурового инструмента для нужд ООО "Газпром ПХГ"

    Поставка бурового инструмента для нужд ООО "Газпром ПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 19:1017.08.2020 19:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154709Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154709

    Наименование закупки

    Поставка бурового инструмента для нужд ООО "Газпром ПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 15:47

    Документация процедуры

    Спецификация___для_ЭТП.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 817-10-63

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    N.Pastuhov@umtsik.phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пастухов Николай Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бурового инструмента для нужд ООО "Газпром ПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 19:10 GMT +317.08.2020 19:1017.08.2020 19:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154709Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бурового инструмента для нужд ООО "Газпром ПХГ"

    Начальная цена

    956 432,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Филиал ООО "Газпром ПХГ" "Саратовское УАВР и КРС", Российская Федерация, 410086, г. Саратов, Сокурский тракт, п/я 3452Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Оплата в течении 60 (15 для СМСП) дней после получения товара 2. Товар должен быть новым и ранее не использованным 3. В стоимость товара должна быть включена доставка до грузополучателя (отдельно не оплачивается).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

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    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "ЗИП к оборудованию противовыбросовому Плашка ПП2Г-280х35.200-10 178ММ для превентора ППР-280х35 с РТИ, 2 плашки"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Элеватор корпусной КМ-178-170 170Т 178ММ 780х345х290ММ 129КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Плашка к ротору мобильных буровых установок АРБ-100 и МБУ-125 102ММ АРБ100.35.01.002-02"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Плашка к ротору мобильных буровых установок АРБ-100 и МБУ-125 114ММ АРБ100.35.01.002-01"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Клинья бесплашечные ПКРУ (АРБ) 100.35.01.003-01 178ММ в ПКЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Труболовка внутренняя освобождающая Т1-178Л 178ММ с присоединительной резьбой З-117Л с гладким корпусом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Захват цанговый Т-178 159.4ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Захват цанговый Т-178 161.6ММ"

    Кол-во: 2.000

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