Поставка бурового инструмента для нужд ООО "Газпром ПХГ"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

1. Оплата в течении 60 (15 для СМСП) дней после получения товара 2. Товар должен быть новым и ранее не использованным 3. В стоимость товара должна быть включена доставка до грузополучателя (отдельно не оплачивается).