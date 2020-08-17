www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка бурового инструмента для нужд ООО "Газпром ПХГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.08.2020 15:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 817-10-63
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
N.Pastuhov@umtsik.phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пастухов Николай Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бурового инструмента для нужд ООО "Газпром ПХГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.08.2020 19:10 GMT +317.08.2020 19:1017.08.2020 19:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154709Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бурового инструмента для нужд ООО "Газпром ПХГ"
Начальная цена
956 432,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, Филиал ООО "Газпром ПХГ" "Саратовское УАВР и КРС", Российская Федерация, 410086, г. Саратов, Сокурский тракт, п/я 3452Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1. Оплата в течении 60 (15 для СМСП) дней после получения товара 2. Товар должен быть новым и ранее не использованным 3. В стоимость товара должна быть включена доставка до грузополучателя (отдельно не оплачивается).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.