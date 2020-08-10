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    Главная / Торги / Кабель UTP

    Кабель UTP

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 07:0010.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154708Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154708

    Наименование закупки

    Кабель UTP

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 14:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 343 354-44-36

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    vedernikov-sv@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ведерников Станислав Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Кабель UTP

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 07:00 GMT +310.08.2020 07:0010.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154708Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабель UTP

    Начальная цена

    187 392,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Полевая,2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 15 рабочих дней для МСП (45 календарных дней)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель витая пара U/UTP 16x2x0.5 cat. 5 медь PE без троса"

    Кол-во: 1.220

    "Позиция 2"

    "Кабель витая пара U/UTP 25x2x0.52 cat. 5e медь PE без троса"

    Кол-во: 1.220

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