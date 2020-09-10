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    Главная / Торги / Поставка арматуры, затвор дисковый химический ЗПХ 400/10.825108

    Поставка арматуры, затвор дисковый химический ЗПХ 400/10.825108

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2020 14:0010.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154707Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154707

    Наименование закупки

    Поставка арматуры, затвор дисковый химический ЗПХ 400/10.825108

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 13:42

    Документация процедуры

    Затвор_дисковый_химический_ЗПХ_400_10.825108.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ

    Юридический адрес

    347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а

    Почтовый адрес

    347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а

    Контактный телефон

    +7 988 510-05-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    levshusl@cryo-gas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Левшунова Светлана Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка арматуры, затвор дисковый химический ЗПХ 400/10.825108

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.09.2020 14:00 GMT +310.09.2020 14:0010.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154707Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка арматуры, затвор дисковый химический ЗПХ 400/10.825108

    Начальная цена

    375 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, г.Таганрог, ул.Социалистическая 155Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отражаются в договоре либо в спецификации, дополнительном соглашении

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ

    Адрес местонахождения

    347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка арматуры, затвор дисковый химический ЗПХ 400/10.825108"

    Кол-во: 1.000

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    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
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