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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов (мастика, грунтовка, профиль)

    Поставка строительных материалов (мастика, грунтовка, профиль)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 11:0006.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154703Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154703

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов (мастика, грунтовка, профиль)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 13:21

    Документация процедуры

    Проект_договора_(напольное_покрытие_из_террасной_доски.doc

    _Приложение_№_2_к_Договору.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-05-74

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    DS.Kirpichev@cty.ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кирпичев Денис Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов (мастика, грунтовка, профиль)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 11:00 GMT +306.08.2020 11:0006.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154703Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов (мастика, грунтовка, профиль)

    Начальная цена

    973 935,88

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г.Югорск, ул.Попова, 1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Профиль крепежный стартовый Savewood SW Padus ДПК 30х25х4000ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Заглушка Savewood SW Padus ДПК 11х8.5х4000ММ"

    Кол-во: 96.000

    "Позиция 3"

    "Прокладка подушка резиновая 100х100х4ММ для монтажа Savewood"

    Кол-во: 3350.000

    "Позиция 4"

    "Профиль крепежный универсальный усиленный Savewood лага монтажная ДПК 50х40х4000ММ темно-коричневый"

    Кол-во: 1600.000

    "Позиция 5"

    "Грунтовка акриловая глубокого проникновения Ceresit СТ17 10КГ канистра желтая"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 6"

    "Мастика битумная Технониколь AguaMast гидроизоляционная 18КГ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 7"

    "Раствор строительный цементно-песчаный М-150 с гидрофобизирующими добавками Спецбетон ГОСТ 7473-2010"

    Кол-во: 5.500

    "Позиция 8"

    "Клей для линолеума Homakoll 148 Prof 14КГ для коммерческого линолеума и ПВХ покрытий"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Клей Tarket тип А для холодной сварки коммерческого ПВХ линолеума 44Г прозрачный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Лента малярная Stayer бумажная 48ММх50М"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Клей Ceresit CM 11 PRO для плитки 25КГ серый"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 12"

    "Дюбель саморез SM-G 6ММ 60ММ полипропилен грибовидный бортик"

    Кол-во: 8000.000

    "Позиция 13"

    "Лента перфорированная Fortisflex ЛМП 20ММх0.55ММх25М"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Саморез с потайной головкой 3.5ММх35ММ с антикоррозийным покрытием"

    Кол-во: 12500.000

    "Позиция 15"

    "Плинтус Wimar напольный ПВХ в ассортименте 2500х58ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Фурнитура для плинтуса Заглушка левая Wimar ПВХ в ассортименте 58ММ"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 17"

    "Фурнитура для плинтуса Заглушка правая Wimar ПВХ в ассортименте 58ММ"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 18"

    "Фурнитура для плинтуса Соединитель Wimar ПВХ в ассортименте 58ММ"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 19"

    "Уголок Wimar наружный ПВХ в ассортименте 58ММ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 20"

    "Уголок Wimar внутренний ПВХ в ассортименте 58ММ"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 21"

    "Террасная доска Savewood SW Padus ДПК 155х25х4000/6000ММММ"

    Кол-во: 710.000

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