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Наименование закупки
Седство для химической завивки Локон
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 13:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Мелекесская, 37 а
Почтовый адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Мелекесская, 37 а
Контактный телефон
+7 84235 2-42-25
Факс
+7 84235 2-62-99
Адрес электронной почты
anntonnovva@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баканова Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Седство для химической завивки Локон
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.08.2020 23:00 GMT +309.08.2020 23:0009.08.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154701Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Седство для химической завивки Локон
Начальная цена
6 600,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Мелекесская, д. 37АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок поставки товара: с момента заключения договора в течение 15 дней календарных дней, оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ОГБУСО КЦСО "Доверие"
Все закупки и тендеры ОГБУСО КЦСО "Доверие"
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Мелекесская, 37 а
Кол-во: 30.000
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