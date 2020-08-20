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    Главная / Торги / Поставка средств индивидуальной защиты

    Поставка средств индивидуальной защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 08:0020.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154700Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154700

    Наименование закупки

    Поставка средств индивидуальной защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 13:06

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_ТД_с_ТР_+НДС.doc

    Шаблон_договора_Спецификация_к_ТД_с_выделением_ТР_+НДС.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    70-321

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    O.Koklyagina@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коклягина Ольга Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств индивидуальной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 08:00 GMT +320.08.2020 08:0020.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154700Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты

    Начальная цена

    535 395,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «Газпром НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты - 60 рабочих дней (при заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства срок оплаты не более 15 рабочих дней) с момента подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Доставка товара до склада Покупателя силами Поставщика за счет Поставщика. Срок поставки - 40 календарных дней с даты подписания Сторонами договора поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска защитная медицинская трехслойная на резинках 50ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Перчатки одноразовые неопудренные нитрил М белый 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Перчатки одноразовые неопудренные нитрил L белый 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Средство дезинфицирующее Альхон антисептик для дезинфекции кожных покровов флакон 1Л"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Средство дезинфицирующее Альхон антисептик для дезинфекции кожных покровов флакон с распылителем 0.5Л"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Халат одноразовый хирургический нестерильный спанбонд 25г/м2 140СМ рукава на резинках"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Средство дезинфицирующее Авансепт спрей флакон с распылителем 0.75Л FARMOS"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Комплект одноразовой одежды Садолит-1А противоэпидемический куртка + брюки/халат/косынка/фартук ламинированный/нарукавники – 1П/респиратор Лепесток – 1ШТ/салфетка-полотенце/перчатки хирургические – 2П/очки защитные герметичные/бахилы высокие на завязках ламинированная подошва-1П/паспорт/инструкция размер 56-58"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Средство дезинфицирующее Альхон-хлор таблетки 300ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Очки защитные закрытые РОСОМЗ 3H11 PANORAMA super 21130 поликарбонат оптический класс №1"

    Кол-во: 20.000

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