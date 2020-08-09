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    Главная / Торги / Поставка вентиляционного и теплосантехнического оборудования

    Поставка вентиляционного и теплосантехнического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.08.2020 22:0009.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154696Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154696

    Наименование закупки

    Поставка вентиляционного и теплосантехнического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 13:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-33-54

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    pbo@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рассолов Владимир Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вентиляционного и теплосантехнического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.08.2020 22:00 GMT +309.08.2020 22:0009.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154696Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляционного и теплосантехнического оборудования

    Начальная цена

    305 345,41

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортные расходы входят в цену продукции. Оплата поставленной продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент фильтрующий ЭФП-110-G/5-282-118/85 фторопласт для влагомаслоотделителей на осушку воздуха КИПиА"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Конденсатоотводчик автоматический поплавковый EAD402-F04 Ру1.6 5-60ГРАД ЦЕЛЬС G1/2 ООО Техмаш"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Элемент фильтрующий ЭФГ 58/98/500-0.5г для фильтр-влагомаслоотделителя Арктис-П-10/16 ООО Техмаш"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Дроссель-клапан ДК O500 1.494-39 350ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Дроссель-клапан РК300-107 1.494-28 315ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Дроссель-клапан фланцевый ДК 560 1.494-28 350ММ с ручным приводом"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Клапан обратный прямоугольного сечения КОп2 1.494-28 400х400ММ оцинкованная сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Фильтр воздушный карманный, мешочный ФЯК 3362 G3 оцинкованная сталь полиэфирное волокно(полиэстер)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Воздухоотводчик 1/2" автоматический Ру1.6 Мпа"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 10"

    "Вентилятор канальный Вентс 100 ВК 80ВТ 230В 250М3/Ч 2820ОБ/МИН"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Вентилятор канальный Вентс 150 ВКО 150ММ 24ВТ 220В 298М3/Ч 2400ОБ/МИН"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Вентилятор канальный радиальный Ровен Унивент-Е-1.6-2-1-02 90ВТ 177М3/Ч 1750ОБ/МИН АИР63В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Вентилятор канальный радиальный Ровен Унивент-Е-2-2-1 370ВТ 354М3/Ч 3000ОБ/МИН АИС56В2"

    Кол-во: 2.000

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