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    Главная / Торги / Электролит аккумуляторный кислотный

    Электролит аккумуляторный кислотный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 10:0007.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154694Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154694

    Наименование закупки

    Электролит аккумуляторный кислотный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 12:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    812

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Danil.Chapaev@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чапаев Данил Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Карелия Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Электролит аккумуляторный кислотный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 10:00 GMT +307.08.2020 10:0007.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154694Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электролит аккумуляторный кислотный

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Карелия Республика, г.Петрозаводск, ул.Горького, 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата через 7 рабочих дней после полной поставки товара, доставка силами поставщика. Обмен документами через ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электролит аккумуляторный кислотный 1.24г/см3"

    Кол-во: 75.000

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