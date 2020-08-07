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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Элемент питания батарея ZTT4850
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 12:13
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Контактный телефон
812
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Danil.Chapaev@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чапаев Данил Андреевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Элемент питания батарея ZTT4850
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.08.2020 10:00 GMT +307.08.2020 10:0007.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154692Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Элемент питания батарея ZTT4850
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Новгородская область, 174102, Новгородский р-н, п.Подберезье, ул.Связистов, д.1аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата через 7 рабочих дней после полной поставки товара, доставка силами поставщика. Обмен документами через ЭДО
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Кол-во: 2.000
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