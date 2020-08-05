Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка железобетонных стоек СК и СЦП для нужд капитального ремонта на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка железобетонных стоек СК и СЦП для нужд капитального ремонта на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.08.2020 18:3005.08.2020 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154688Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154688

    Наименование закупки

    Поставка железобетонных стоек СК и СЦП для нужд капитального ремонта на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 12:22

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_2020_1.doc

    Копия_Приложение_1_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-73-26

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    S.Fertikova@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фертикова Светлана Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка железобетонных стоек СК и СЦП для нужд капитального ремонта на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.08.2020 18:30 GMT +305.08.2020 18:3005.08.2020 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154688Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка железобетонных стоек СК и СЦП для нужд капитального ремонта на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    992 075,01

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург или иное место, указанное покупателем в спецификации. Поставка в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры. Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стойка опоры коническая СК 26.3.2.0 26000х650/410 6120КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Стойка опоры цилиндрическая полая СЦП 220-350 22200х560/450 4850КГ"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 263379
    Поставка железобетонных изделий (УСЛ 042)
    Поставка железобетонных изделий (УСЛ 042)
    263379
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО Газпром ПХГ
    Ценовой запрос № 82020
    Поставка стоек железобетонных для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Саратовское УАВР и КРС" по статье КР 2019
    Поставка стоек железобетонных для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Саратовское УАВР и КРС" по статье...
    82020
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    132 688
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Ценовой запрос № 82421
    Поставка дорожных плит для нужд "Газпром трансгаз Чайковский" в 2019 году
    Поставка дорожных плит для нужд "Газпром трансгаз Чайковский" в 2019 году
    82421
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2019 07:00(GMT+03:00)
    127 358
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить