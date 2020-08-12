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Наименование закупки
Закупка сантехнических материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 14:53
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 673-93-27
Факс
Адрес электронной почты
Kosatkin_AA@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Косаткин Антон Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка сантехнических материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.08.2020 10:30 GMT +312.08.2020 10:3012.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154687Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка сантехнических материалов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, авиамоторная 53к1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата, доставками силами и за счёт поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Кол-во: 15.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 140.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 29.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 105.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 84.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 66.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
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