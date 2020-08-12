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    Главная / Торги / Закупка сантехнических материалов

    Закупка сантехнических материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 10:3012.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154687Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154687

    Наименование закупки

    Закупка сантехнических материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 14:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-93-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    Kosatkin_AA@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Косаткин Антон Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка сантехнических материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 10:30 GMT +312.08.2020 10:3012.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154687Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сантехнических материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, авиамоторная 53к1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата, доставками силами и за счёт поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой под приварку Broen Ballomax ДУ15 КШТ 60.102"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой под приварку Broen Ballomax ДУ20 КШТ 60.102"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой под приварку Broen Ballomax ДУ25 КШТ 60.102"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой под приварку Broen Ballomax ДУ32 КШТ 60.102"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой под приварку Broen Ballomax ДУ40 КШТ 60.102"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой под приварку Broen Ballomax ДУ50 КШТ 60.102"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой под приварку Broen Ballomax ДУ65 КШТ 60.102"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Кран шаровой под приварку Broen Ballomax ДУ100 КШТ 60.102"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Кран шаровой фланцевый Broen Ballomax ДУ32 КШТ 60.103"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой фланцевый Broen Ballomax ДУ40 КШТ 60.103"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой фланцевый Broen Ballomax ДУ50 КШТ 60.103"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Кран шаровой фланцевый Broen Ballomax ДУ65 КШТ 60.103"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Кран шаровой фланцевый Broen Ballomax ДУ100 КШТ 60.103"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой фланцевый Broen Ballomax ДУ150 с рукояткой КШТ 61.113"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой фланцевый Broen КШТ ДУ200"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой фланцевый Broen КШ.Ц.Ф. ДУ200 с рукояткой"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой фланцевый Broen КШ.Ц.Ф. ДУ150 с рукояткой"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Кран шаровой фланцевый Broen 11с67п ДУ150/100 с рукояткой"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Клапан балансировочный фланцевый Баллорекс Broen Venturi Fodrv Ду 100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Клапан балансировочный фланцевый Баллорекс Broen Venturi Fodrv Ду 150"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Клапан балансировочный фланцевый Staf, TA Ду 65"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Клапан обратный фланцевый, чугун Zetkama Ду50"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Клапан обратный фланцевый, чугун Zetkama Ду65"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Клапан обратный муфтовый, чугун , Zetkama Ду15"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Клапан обратный муфтовый, чугун, Zetkama Ду20"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Клапан обратный муфтовый, чугун, Zetkama Ду25"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Клапан обратный муфтовый, чугун, Zetkama Ду32"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Клапан обратный муфтовый, чугун, Zetkama Ду40"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Автоматический воздухоотводчик 1/2", t+110, Itap"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 30"

    "Автоматический воздухоотводчик 1/2", t+160, Watts"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 31"

    "Фильтр сетчатый (косой) чугун фланцевый Zetkama Ду32"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Фильтр сетчатый (косой) чугун фланцевый Zetkama Ду40"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Фильтр сетчатый (косой) чугун фланцевый Zetkama Ду50"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Фильтр сетчатый (косой) чугун фланцевый Zetkama Ду65"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Фильтр сетчатый (косой) чугун фланцевый Zetkama Ду100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Фильтр сетчатый (косой) чугун фланцевый Zetkama Ду150"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Муфта разборная (американка) Ду40"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 38"

    "Муфта разборная (американка) Ду50"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 39"

    "Муфта чугун Ду15"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 40"

    "Муфта чугун Ду20"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 41"

    "Муфта чугун Ду25"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 42"

    "Муфта чугун Ду32"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 43"

    "Муфта чугун Ду40"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 44"

    "Муфта чугун Ду50"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 45"

    "Переходник для подключения манометра (латунь) 1/2" х М(20х1,5)"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 46"

    "Насос UPS резьбовые, 220В, 25-40"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 47"

    "Насос UPS резьбовые, 220В, 25-60"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 48"

    "Насос UPS резьбовые, 220В, 32-40"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 49"

    "Насос UPS резьбовые, 220В, 32-60"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 50"

    "Торцевое уплотнение вала для насоса КМ 100-80-160, 30мм 2100К M BBS1S1"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 51"

    "Катушка 018F7351 Danfoss для эл.магнитного клапана"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 52"

    "Штекер для подключения катушек 042N0156"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 53"

    "Насос Calpeda NM 80/16A/C"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 54"

    "Электроды 3мм ESAB OK 46.00"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 55"

    "ТЭН водяной для котлов «ЭВАН» 10кВт Роснагрев"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 56"

    "Термометр биметаллический Тип А50.10 63мм с гильзой,0…+160"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 57"

    "Термометр биметаллический Тип А50.10 63мм с гильзой,0…+120"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 58"

    "Термометр биметаллический Тип А50.10 100мм с гильзой,0…+120"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 59"

    "Термометр биметаллический Тип А50.10 100мм с гильзой,0…+160"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 60"

    "Манометр ТМ-510р.00 (0-1,MPa)G1/2, кл1,5"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 61"

    "Манометр ТМ-510р.00 (0-1,6 MPa)G1/2, кл1,5"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 62"

    "Манометр ТМ-510р.00 (0-2,5 MPa)G1/2, кл1,6"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 63"

    "Лента ПВХ PVC 070 (50мм х 25м) самоклеющаяся K-flex"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 64"

    "Теплоизоляционный материал K-FLEX ST - рулоны шириной 1 м, толщина 50 мм, цвет черный"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 65"

    "Клей К 414 0,8л"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 66"

    "Лента армированная для соединения швов трубной теплоизоляции 48мм х 50м Энергофлекс"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 67"

    "Лента для герметизации ПВХ 48мм*25м AVIORA"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 68"

    "Труба стальная водогазопроводная Ду20×2,8"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 69"

    "Труба стальная водогазопроводная Ду25×3,2"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 70"

    "Труба стальная водогазопроводная Ду32×3,2"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 71"

    "Труба стальная водогазопроводная Ду40×3,5"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 72"

    "Труба стальная водогазопроводная Ду50×3,5"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 73"

    "Труба стальная водогазопроводная Ø76×3,5"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 74"

    "Труба стальная водогазопроводная Ø89×3,5"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 75"

    "Труба стальная водогазопроводная Ø108×4,0"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 76"

    "Труба электросварная прямошовная Ø159х4,5"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 77"

    "Отвод стальной Ду32"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 78"

    "Отвод стальной Ду40"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 79"

    "Отвод стальной Ду50"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 80"

    "Отвод стальной Ду 76"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 81"

    "Отвод стальной Ø89"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 82"

    "Отвод стальной Ø108"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 83"

    "Отвод стальной Ø159"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 84"

    "ФЛАНЕЦ плоский стальной приварной Ру = 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 Ду 32"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 85"

    "ФЛАНЕЦ плоский стальной приварной Ру = 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 Ду 40"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 86"

    "ФЛАНЕЦ плоский стальной приварной Ру = 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 Ду 50"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 87"

    "ФЛАНЕЦ плоский стальной приварной Ру = 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 Ду 65"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 88"

    "ФЛАНЕЦ плоский стальной приварной Ру = 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 Ду 100"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 89"

    "ФЛАНЕЦ плоский стальной приварной Ру = 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 Ду 150"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 90"

    "Клапан регулирующий Ду25, Kvs10м3/ч VF2 Danfoss"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 91"

    "Электрический привод клапана AMV(E)25, 230В, 1000Н Danfoss"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 92"

    "Контроллер ОВЕН ПЛК63"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 93"

    "Модуль расширения ОВЕН МР1"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 94"

    "Кран шаровой Giacomini1/2" ВР/ВР"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 95"

    "Кран шаровой Giacomini1/2" ВР/НР"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 96"

    "Кран шаровой Giacomini1/2" c американкой"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 97"

    "Кран шаровой Giacomini 3/4" ВР/ВР"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 98"

    "Кран шаровой Giacomini 3/4" ВР/НР"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 99"

    "Кран шаровой Giacomini 3/4" c американкой"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 100"

    "Кран шаровой Giacomini 1" ВР/ВР"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 101"

    "Кран шаровой Giacomini 1" ВР/НР"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 102"

    "Кран шаровой 3-х ходовой, для манометра с фланцем Aquasfera Ду 15, 1/2ВР"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 103"

    "Клапан предохранительный для водонагревателя (бойлера) присоединение g1/2"хG1/2", (клапан предохрани"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 104"

    "Ручной воздухоотводчик (кран Маевского) 1/2""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 105"

    "Ручной воздухоотводчик (кран Маевского) 3/4""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 106"

    "Фильтр сетчатый (косой) латунь муфтовый Danfoss FVR Ду15"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 107"

    "Фильтр сетчатый (косой) латунь муфтовый Danfoss FVR Ду20"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 108"

    "Фильтр сетчатый (косой) латунь муфтовый Danfoss FVR Ду25"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 109"

    "Фильтр сетчатый (косой) латунь муфтовый Danfoss FVR Ду32"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 110"

    "Фильтр сетчатый (косой) латунь муфтовый Danfoss FVR Ду40"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 111"

    "Фильтр сетчатый (косой) латунь муфтовый Danfoss FVR Ду50"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 112"

    "Муфта латунная Ду15"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 113"

    "Муфта латунная Ду20"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 114"

    "Муфта латунная Ду25"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 115"

    "Муфта разборная оцинкованная (американка) с внутренней резьбой Ду 25"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 116"

    "Муфта разборная оцинкованная (американка) с внутренней резьбой Ду 32"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 117"

    "Муфта разборная оцинкованная (американка) Ду 40 ВР/ВР"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 118"

    "Муфта разборная оцинкованная (американка) Ду 50"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 119"

    "Муфта разборная американка 1 ВР/ВР латунь никелированный Ду25"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 120"

    "Муфта разборная американка 3/4 ВР/ВР латунь никелированный (Ду20)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 121"

    "Муфта разборная американка 1/2 ВР/ВР латунь никелированный (Ду15)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 122"

    "Фильтр самопромывной 1/2" Valtec"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 123"

    "Фильтр самопромывной 3/4" Valtec"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 124"

    "Фильтр самопромывной 1" Valtec"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 125"

    "Клапан обратный муфтовый, латунь Ду15"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 126"

    "Клапан обратный муфтовый, латунь Ду20"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 127"

    "Клапан обратный муфтовый, латунь Ду25"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 128"

    "Клапан обратный муфтовый, латунь Ду32"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 129"

    "Клапан обратный муфтовый, латунь Ду40"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 130"

    "Насос Grundfos Sololift 2D-2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 131"

    "Насос Дренажник 110/8 Джилекс 5100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 132"

    "Насос СанитарныйJemix STP-250"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 133"

    "Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50Н-50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 134"

    "Насос Дренажник 350/17 Джилекс 5100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 135"

    "Бак расширительный мембранный для горячей воды Wester 50л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 136"

    "Регулятор давления Honeywell D04FM-1/2A"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 137"

    "Регулятор давления Honeywell D04FM-3/4A"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 138"

    "ниппель 1/2 НР/НР латунь никелированный Ду15"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 139"

    "ниппель 3/4 НР/НР латунь никелированный Ду20"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 140"

    "ниппель 1 НР/НР латунь никелированный Ду25"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 141"

    "ниппель 1/2х3/4 НР/НР латунь никелированный переходной"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 142"

    "ниппель 1/2х1 НР/НР латунь никелированный переходной"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 143"

    "ниппель 3/4х1 НР/НР латунь никелированный переходной"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 144"

    "Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PN20 Ø25×3,5 - 4м белая"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 145"

    "Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PN20 Ø20×2,8 4м белая"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 146"

    "Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PN20 Ø32×4,5"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 147"

    "Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PN20 Ø40×5,6"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 148"

    "Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PN20 Ø50×6,9"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 149"

    "Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PN 20 Ду 63х8,6 4м белая"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 150"

    "Угольник из полипропилена Ø63×90°"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 151"

    "Угольник из полипропилена Ø63×45°"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 152"

    "Угольник из полипропилена Ø50×90°"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 153"

    "Угольник из полипропилена Ø50×45°"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 154"

    "Угольник из полипропилена Ø40×90°"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 155"

    "Угольник из полипропилена Ø40×45°"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 156"

    "Угольник из полипропилена Ø32×90°"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 157"

    "Угольник из полипропилена Ø32×45°"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 158"

    "Угольник из полипропилена Ø25×90°"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 159"

    "Угольник из полипропилена 25х45"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 160"

    "Угольник из полипропилена Ø20×90°"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 161"

    "Угольник из полипропилена 20х45"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 162"

    "Муфта из полипропилена Ø63"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 163"

    "Муфта из полипропилена Ø50"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 164"

    "Муфта из полипропилена Ø40"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 165"

    "Муфта из полипропилена Ø32"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 166"

    "Муфта из полипропилена 25"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 167"

    "Муфта из полипропилена 20"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 168"

    "Тройник из полипропилена Ø63"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 169"

    "Тройник из полипропилена Ø50"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 170"

    "Тройник из полипропилена Ø40"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 171"

    "Тройник из полипропилена Ø32"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 172"

    "Тройник из полипропилена Ø25"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 173"

    "Тройник из полипропилена 20"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 174"

    "Тройник редукционный из полипропилена Ø25хØ20хØ25"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 175"

    "Тройник редукционный из полипропилена Ø32хØ25хØ32"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 176"

    "Тройник редукционный из полипропилена Ø32хØ20хØ32"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 177"

    "Тройник редукционный из полипропилена Ø40хØ32хØ40"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 178"

    "Тройник редукционный из полипропилена Ø40хØ25хØ40"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 179"

    "Тройник редукционный из полипропилена Ø50хØ25хØ50"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 180"

    "Тройник редукционный из полипропилена Ø50хØ32хØ50"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 181"

    "Тройник редукционный из полипропилена Ø50хØ40хØ50"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 182"

    "Тройник редукционный из полипропилена Ø63хØ50хØ63"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 183"

    "Тройник редукционный из полипропилена Ø63хØ40хØ63"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 184"

    "Тройник редукционный из полипропилена Ø63хØ32хØ63"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 185"

    "Муфта редукционная внутр/наруж из полипропилена Ø25хØ20"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 186"

    "Муфта редукционная внутр/наруж из полипропилена Ø32хØ25"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 187"

    "Муфта редукционная внутр/наруж из полипропилена Ø40хØ32"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 188"

    "Муфта редукционная внутр/наруж из полипропилена Ø50хØ40"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 189"

    "Муфта редукционная внутр/наруж из полипропилена Ø63хØ50"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 190"

    "Шаровой кран из полипропилена PN20"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 191"

    "Кран шаровой из полипропилена PN20 Ø25"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 192"

    "Кран шаровой из полипропилена PN20 Ø32"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 193"

    "Клипса (хомут) для крепления труб Ø20"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 194"

    "Клипса (хомут) для крепления труб Ø25"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 195"

    "Клипса (хомут) для крепления труб Ø32"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 196"

    "Клипса (хомут) для крепления труб Ø40"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 197"

    "Клипса (хомут) для крепления труб Ø50"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 198"

    "Муфта комбинированная с наружной резьбой (латунь) Ø63×2""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 199"

    "Муфта комбинированная с внутренней резьбой (латунь) Ø63×2""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 200"

    "Муфта комбинированная с наружной резьбой (латунь) Ø50×1 1/2""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 201"

    "Муфта комбинированная с внутренней резьбой (латунь) Ø50×1 1/2""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 202"

    "Муфта комбинированная с наружной резьбой (латунь) Ø40×1 1/4""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 203"

    "Муфта комбинированная с внутренней резьбой (латунь) Ø40×1 1/4""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 204"

    "Муфта комбинированная с наружной резьбой (латунь) Ø32×1""

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 205"

    "Муфта комбинированная с внутренней резьбой (латунь) Ø32×1""

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 206"

    "Муфта комбинированная с наружной резьбой (латунь) Ø32×3/4""

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 207"

    "Муфта комбинированная с внутренней резьбой (латунь) Ø32× 3/4""

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 208"

    "Муфта комбинированная с наружной резьбой (латунь) Ø25×1/2""

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 209"

    "Муфта комбинированная с внутренней резьбой (латунь) Ø25×1/2""

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 210"

    "Муфта комбинированная с наружной резьбой (латунь) Ø25×3/4""

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 211"

    "Муфта комбинированная с внутренней резьбой (латунь) Ø25×3/4""

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 212"

    "Муфта комбинированная с внутренней резьбой (латунь) Ø20×3/4""

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 213"

    "Муфта комбинированная с наружной резьбой (латунь) Ø20×3/4""

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 214"

    "Муфта комбинированная с наружной резьбой латунная 20х1/2""

    Кол-во: 105.000

    "Позиция 215"

    "Муфта комбинированная с внутренней резьбой латунная 20х1/2""

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 216"

    "Муфта комбинированная разборная с внутренней резьбой (латунь) Ø20×1/2""

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 217"

    "Муфта комбинированная разборная с наружной резьбой (латунь) Ø20×1/2""

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 218"

    "Муфта комбинированная разборная с внутренней резьбой (латунь) Ø20×3/4""

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 219"

    "Муфта комбинированная разборная с наружной резьбой (латунь) Ø20×3/4""

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 220"

    "Муфта комбинированная разборная с внутренней резьбой (латунь) Ø25×3/4""

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 221"

    "Муфта комбинированная разборная с наружной резьбой (латунь) Ø25×3/4""

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 222"

    "Муфта комбинированная разборная с внутренней резьбой (латунь) Ø25×1""

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 223"

    "Муфта комбинированная разборная с наружной резьбой (латунь) Ø25×1""

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 224"

    "Муфта комбинированная разборная с внутренней резьбой (латунь) Ø32×1""

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 225"

    "Муфта комбинированная разборная с внутренней резьбой (латунь) Ø32×1 1/4""

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 226"

    "Муфта комбинированная разборная с внутренней резьбой (латунь) Ø40×1 1/4""

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 227"

    "Муфта комбинированная разборная с наружной резьбой (латунь) Ø40×1 1/4""

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 228"

    "Муфта комбинированная разборная с внутренней резьбой (латунь) Ø40×1 1/4""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 229"

    "Муфта комбинированная разборная с наружной резьбой (латунь) Ø40×1 1/4""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 230"

    "Муфта комбинированная разборная с внутренней резьбой (латунь) Ø50×1 1/2""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 231"

    "Муфта комбинированная разборная с наружной резьбой (латунь) Ø50×1 1/2""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 232"

    "Муфта комбинированная разборная с внутренней резьбой (латунь) Ø63×2""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 233"

    "Муфта комбинированная разборная с наружной резьбой (латунь) Ø63×2""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 234"

    "Муфта для металлопластиковой трубы латунь Дн 26"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 235"

    "Муфта для металлопластиковой трубы латунь Дн 20"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 236"

    "Муфта для металлопластиковой трубы латунь Дн 16"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 237"

    "Муфта для металлопластиковой трубы латунь Дн 16х 1/2НР"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 238"

    "Муфта для металлопластиковой трубы латунь Дн 16х 1/2ВР"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 239"

    "Муфта для металлопластиковой трубы латунь Дн 20х 1/2ВР"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 240"

    "Муфта для металлопластиковой трубы латунь Дн 20х 1/2НР"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 241"

    "Муфта для металлопластиковой трубы латунь Дн 26х 3/4ВР"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 242"

    "Муфта для металлопластиковой трубы латунь Дн 26х 3/4НР"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 243"

    "Уголок для металлопластиковой трубы латунь Дн 26"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 244"

    "Уголок для металлопластиковой трубы латунь Дн 20"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 245"

    "Уголок для металлопластиковой трубы латунь Дн 16"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 246"

    "Труба канализационная НПВХ 110х3,2 мм длина 1000 мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 247"

    "Труба канализационная ПВХ Ø110×3,2 длина 2 м."

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 248"

    "Труба канализационная ПВХ Ø110×2,2 длина 0,5 м."

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 249"

    "Труба канализационная ПВХ Ø50 ×1,8 длина 0,5 м."

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 250"

    "Труба канализационная ПВХ Ø50 ×1,8 длина 2 м."

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 251"

    "Труба канализационная ПВХ Ø50 ×1,8 длина 0,5 м."

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 252"

    "Тройник ПВХ 50х50х45"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 253"

    "Тройник ПВХ 50х50х90"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 254"

    "Тройник ПВХ 110×110×45˚"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 255"

    "Тройник НПВХ серый Дн 110х110х90°"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 256"

    "Переход диаметра ПВХ Ø 110×50"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 257"

    "Заглушка ПВХ 50"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 258"

    "Заглушка ПВХ Ø100"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 259"

    "Отвод ПВХ 110х90"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 260"

    "Отвод ПВХ 110х45"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 261"

    "Отвод ПВХ 110х30"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 262"

    "Отвод ПВХ 50х90"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 263"

    "Отвод ПВХ 50х45"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 264"

    "Отвод ПВХ 50х30"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 265"

    "Муфта ремонтная ПВХ 50"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 266"

    "Муфта ремонтная ПВХ 110"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 267"

    "Аэратор ПВХ серая 110мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 268"

    "Аэратор ПВХ серая 50мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 269"

    "Хомут металлический обрезиненный с сантехшпилькой М10 на трубу 110"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 270"

    "Хомут металлический обрезиненный с сантехшпилькой М8 на трубу 50"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 271"

    "Подводка гибкая для воды 1/2, Г-Г, L=1м"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 272"

    "Подводка гибкая для воды 1/2, Г-Г, L=0,8м"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 273"

    "Подводка гибкая для воды 1/2, Г-Г, L=0,6м"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 274"

    "Подводка гибкая для воды 1/2, Г-Г, L=0,4м"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 275"

    "Подводка гибкая для воды 1/2, Г-Ш, L=1м"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 276"

    "Подводка гибкая для воды 1/2, Г-Ш, L=0,8м"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 277"

    "Подводка гибкая для воды 1/2, Г-Ш, L=0,6м"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 278"

    "Подводка гибкая для воды 1/2, Г-Ш, L=0,4м"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 279"

    "Гибкая подводка м 10 - вр 1/2 40 см"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 280"

    "Подводка гибкая м 10 - вр 1/2 60 см"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 281"

    "Раковина Jika Lira 55×45см с пьедесталом"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 282"

    "Кран-букса для смесителя керамическая резьба М18х1, под квадрат 7х7"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 283"

    "Кран-букса для смесителя резьба G 1/2", 20 шлицов Vidima"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 284"

    "Картридж керамический 40 мм для смесителя"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 285"

    "Смеситель для умывальника Fine Vidima BA384AA"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 286"

    "Смеситель для кухонной мойки Fine Vidima BA389AA"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 287"

    "Смеситель для душа Next Vidima BA403AA"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 288"

    "Крепление для умывальника шуруп -дюбель, комплект"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 289"

    "СИДЕНИЕ ДЛЯ УНИТАЗА БЕЛОЕ "УКЛАД" СУ 80.07.80"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 290"

    "Крепление для унитаза Б-90 комплект шурупов шестигранников, с/колпачком пласт, шайба"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 291"

    "Манжета для унитаза эксцентрическая жесткая 110мм Ани Пласт W0220"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 292"

    "Манжета для унитаза прямая 110мм Ани Пласт W0210"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 293"

    "Элемент питания 2CR5 Varta"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 294"

    "Универсальный комплект для труб PEX и аксиальных фитингов (16-32) PEXcase Stout"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 295"

    "Лента армированная для соединения швов трубной теплоизоляции 48мм х 50м Энергофлекс"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 296"

    "Лента сигнальная красно-белая"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 297"

    "Лента катушка ФУМ 30гр белый вода 20ммх10-12м Мастер Iine"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 298"

    "Паста универсальная UNIPAK (вода) 250г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 299"

    "Герметик силикон Soudal белый"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 300"

    "Герметик силикон универсальный 300мл бесцветный Soudal"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 301"

    "Трап для душа 150х150 горизонтальный слив, решетка из нержав. Ст."

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 302"

    "Коронка Rothenberger 158х450мм, 1 1/4 UNC"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 303"

    "Коронка Rothenberger 225х450мм, 1 1/4 UNC"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 304"

    "Коронка алмазная HSP-N (125x450 мм; 1 1/4 UNC) Rothenberger FF47125"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 305"

    "Кислород 40л.(8,3 кг.) ГОСТ5583-78"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 306"

    "Пропан 50 л.ГОСТ 20448-78"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 307"

    "Стальной баллон под азот, 40л, с вентилем"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 308"

    "Аргон (вч, марка 4,8), 99,998%, 40 л., ТУ2114-006-59344485-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 309"

    "Счетчик крыльчатый одноструйный ВСХ Ду 15 Ру16"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 310"

    "Счетчик крыльчатый одноструйный ВСХ Ду20, Ру16"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 311"

    "контрольный патронный фильтр (750, 0.2)"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 312"

    "патронный фильтр-элемент, ЭФГ-112/250-10"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 313"

    "патронный фильтр-элемент, ЭФГ-112/508-10"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 314"

    "Патронный фильтр-элемент, ЭФГ-63/1016-5"

    Кол-во: 84.000

    "Позиция 315"

    "патронный фильтр-элемент, ЭФГ-63/762-1"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 316"

    "патронный фильтр-элемент, ЭФГ-63/508-1"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 317"

    "патронный фильтр-элемент, ЭФГ-63/250-10"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 318"

    "картридж из прессованного угля для фильтра SL10""

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 319"

    "УФ лампа ртутная (амальгамная) для установки ABOX-UV ATOC 1400"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 320"

    "УФ лампа ДБ 300-Н-2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 321"

    "УФ лампа ДБ 75-2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 322"

    "УФ лампа ДБ 15С"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 323"

    "УФ лампа UV-6-L"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 324"

    "УФ лампа UV-12-L"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 325"

    "Труба ПВХ d63 напорное ХВС под клей"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 326"

    "Труба ПВХ d90 Напорное ХВС под клей"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 327"

    "Труба ПВХ d110 Напорное ХВС под клей"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 328"

    "Смола ионнообменая катионитная сильнокислая (Na+)"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 329"

    "корпус фильтра тип ВВ10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 330"

    "установка обратного осмоса AQB-600-df"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 331"

    "Комплект картриджей для установкаиобратного осмоса AQB-600-df"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 332"

    "Вентилятор охлаждения DV 4650-470"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 333"

    "Труба из нержавеющей стали марки 316L с внутренней полировкой (стандарт DIN 11850) d16x1.5"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 334"

    "Отвод из нержавеющей стали марки 316L d16x1.5"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 335"

    "Кран шаровой под приварку из нержавеющей стали марки 316/316L. Присоединение d16"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 336"

    "Реле протока жидкости РПЖ-24"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 337"

    "Кран шаровой 1/2 " гайка-штуцер"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 338"

    "Кран шаровой 1/2" гайка-гайка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 339"

    "Муфта 1/2 латунь"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 340"

    "Муфта латунь 3/4"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 341"

    "Ниппель 3/4 латунь"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 342"

    "Ниппель 1/2 латунь"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 343"

    "Угол 1/2 внутренняя резьба латунь"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 344"

    "Угол 1/2 наружная резьба латунь"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 345"

    "Угол 1/2 внутренняя-наружная резьба латунь"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 346"

    "Переходник наружная 1/2 - внутренняя - 1/4 латунь"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 347"

    "Переходник наружная 1/2 - наружная - 1/4 латунь"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 348"

    "Переходник наружная 3/4 - внутренняя - 1/2 латунь"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 349"

    "Переходник наружная 3/4 - наружная - 1/2 латунь"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 350"

    "Лента катушка ФУМ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 351"

    "Лента катушка ФУМ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 352"

    "Пистолет продувочный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 353"

    "Моп МикроПур КомбиСпид Про"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 354"

    "Моп Контракт КомбиСпид"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 355"

    "Разъем под шланг 6 мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 356"

    "Гидроаккумулятор отечественного производства Unipump H80S (80 литров, горизонтального исполнения, из нержавеющей стали)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 357"

    "Прецинзионный датчик вакуума Vacuum switch SMC ZSE40A-01-t-x501"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 358"

    "кварцевый чехол к УФ лампе ЛИТ УДВ-1А300Н-10-50-114"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 359"

    "затвор хим.стойкий ЗПХ Dn40, фторопласт"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 360"

    "Источник бесперебойного питания ИБП Socomec ITY-TW010B"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 361"

    "поплавкой датчик уровня"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 362"

    "клапан управления Runxin TM.F63C3"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 363"

    "Реле давления FF 4-8 Grundfos 3/8""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 364"

    "Автоматический вакуумный клапан 3/4" – 1" НР"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 365"

    "Манометр радиальный 63 мм, 0-10 бар"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 366"

    "Манометр радиальный 63 мм, 0-10 бар"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 367"

    "Фильтр муфтовый латунный косой"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 368"

    "Фильтр муфтовый латунный косой"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 369"

    "Счетчик воды универсальный ОСВУ-25 L=160 мм"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 370"

    "Счетчик воды универсальный ВСКМ-20 L=130"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 371"

    "Valtec. кран шаровой полнопроходной Pраб= 1,6МПа, Tmax.= 150 °С, муфта-муфта (рычаг) 1/2""

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 372"

    "Valtec. кран шаровой полнопроходной Pраб= 1,6МПа, Tmax.= 150 °С, муфта-муфта (бабочка) 1/2""

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 373"

    "клапан управления Runxin ТМ.F67С1"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 374"

    "Valtec. кран шаровой полнопроходной Pраб 1,6МПа, Tmax. = 150 °С, муфта-муфта (рычаг) 3/4""

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 375"

    "Valtec. кран шаровой полнопроходной Pраб 1,6МПа, Tmax. = 150 °С, муфта-муфта (бабочка) 3/4""

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 376"

    "Изолента белая 19мм х 20м AVIORA"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 377"

    "Изолента Folsen 19ммx20м жёлто-зелёная"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 378"

    "Изолента ПВХ синяя 19х20"

    Кол-во: 50.000

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    1
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