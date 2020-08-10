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    Главная / Торги / Поставка запасных частей двигателей внутреннего сгорания ЗМЗ – 405, ЗМЗ – 409 и УМЗ - 4216

    Поставка запасных частей двигателей внутреннего сгорания ЗМЗ – 405, ЗМЗ – 409 и УМЗ - 4216

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154685Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154685

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей двигателей внутреннего сгорания ЗМЗ – 405, ЗМЗ – 409 и УМЗ - 4216

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 12:28

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Анкета_Участника.doc

    ТЗ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И УСЛУГ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Юридический адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    Почтовый адрес

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Контактный телефон

    +7 3532 73-27-09

    Факс

    +7 3532 73-20-44

    Адрес электронной почты

    dubovskova@oooozon.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубовскова Олеся Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей двигателей внутреннего сгорания ЗМЗ – 405, ЗМЗ – 409 и УМЗ - 4216

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 12:00 GMT +310.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154685Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей двигателей внутреннего сгорания ЗМЗ – 405, ЗМЗ – 409 и УМЗ - 4216

    Начальная цена

    498 587,44

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Чкалова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена настоящего договора складывается из суммарной стоимости товаров, поставленных Поставщиком по заявкам Покупателя. В цену товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе затраты на доставку товара до склада Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Адрес местонахождения

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Головка цилиндров трёхопорная с прокладкой и крепежом ЗМЗ-406 406.3906562"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Вал распределительный Волга ЗМЗ-4062 406.1006015-10"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Вал распределительный УМЗ-4216 42164.1006015"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Головка цилиндров в сборе УМЗ-4216, 4216-70 Евро-3 4216.1003010"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Поршень УМЗ-4213, 4216 Евро-3 100ММ с узкими кольцами 4ШТ 421.1004018-23"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Группа поршневая в сборе ЗМЗ-40524 поршень, палец поршневой, стопорные и поршневые кольца 95.5 группа "Б" 40524.1004018-10"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Вал промежуточный цепи ГРМ 406.1006260-02 ЗМЗ-405, 406, 409"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Устройство натяжное на подшипнике 406.3906625-10 ЗМЗ-405, 406, 409 полный комплект"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Насос масляный ЗМЗ-405, 406 406.1011010-03"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Насос масляный УАЗ, ГАЗ-3302, ГАЗель Next УМЗ А274.1011009"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Шестерня распредвала 4216.1006001-09 УМЗ-420.10, 4213, 4216 гроднамид"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Шкив-демпфер коленвала 406.1005050-30 ЗМЗ-405, 406, 409"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Крышка цепи ГРМ 406.1002058-10 ЗМЗ-405, 406, 409 с сальником"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Крышка двигателя передняя 4216.1002058 ГАЗель двигатель УМЗ-4216 с манжетой"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Вал коленчатый 406.1005008 ЗМЗ-406, 405 с шайбой и храповиком"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Вал коленчатый 4173.1005011 А274, 4216, УМЗ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Прокладка двигателя 4216.3906022-88 УМЗ-4216 Евро-3 полный комплект, с герметиком"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Прокладка двигателя 40624.3906022 ЗМЗ-40524, 40525, 40904 Евро-3 полный комплект"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Шатун в сборе ЗМЗ-405, 406, 409 406.1004045-01"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 20"

    "Шатун в сборе УАЗ УМЗ-421, 4218, 4215, 4213, 4216, 4219 421.1004045"

    Кол-во: 24.000

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