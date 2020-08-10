Условия договора

Условия оплаты и доставки

Цена настоящего договора складывается из суммарной стоимости товаров, поставленных Поставщиком по заявкам Покупателя. В цену товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе затраты на доставку товара до склада Покупателя