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    Главная / Торги / Приобретение материалов для службы энерговодоснабжения ОЦ "Санаторий "Юг"

    Приобретение материалов для службы энерговодоснабжения ОЦ "Санаторий "Юг"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154683Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154683

    Наименование закупки

    Приобретение материалов для службы энерговодоснабжения ОЦ "Санаторий "Юг"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 11:43

    Документация процедуры

    Спецификация_для_площадки.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8622 26-20-14

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    tbasto@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Басто Татьяна Инварбиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение материалов для службы энерговодоснабжения ОЦ "Санаторий "Юг"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 10:00 GMT +310.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154683Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение материалов для службы энерговодоснабжения ОЦ "Санаторий "Юг"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Сочи ул. Сибирская 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течении 15 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект промежуточных пластин для теплообменника GLD-013-324682/1 РОСВЕП пластины GL-013 1.4401/316 0.4 H 1234"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Комплект оконечных пластин для теплообменника GLD-013-324682/1 РОСВЕП пластины GL-013 1.4401/316 0.4 H 1234"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Комплект уплотнений для теплообменника GLD-013-324682/1 РОСВЕП EPDM уплотнения GX(L)D-012/013 EPDM P, GX(L)-012/013 EPDM P HALF"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Шпилька стяжная М20х375 сталь с гайками М20 8/2Н и шайбами М20"

    Кол-во: 8.000

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