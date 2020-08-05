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    Главная / Торги / Поставка ремонтных комплектов для регуляторов давления для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году

    Поставка ремонтных комплектов для регуляторов давления для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.08.2020 17:1505.08.2020 17:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154677Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154677

    Наименование закупки

    Поставка ремонтных комплектов для регуляторов давления для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 11:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 27-37-72

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    D.Bogomolov@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богомолов Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ремонтных комплектов для регуляторов давления для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.08.2020 17:15 GMT +305.08.2020 17:1505.08.2020 17:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154677Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ремонтных комплектов для регуляторов давления для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году

    Начальная цена

    882 815,49

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, г.Томск, Речпорт грузовой, ул.Причальная, 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение двух месяцев/месяца, следующих за месяцем получения продукции на склад Грузополучателя, на основании товарных накладных (товарно-транспортных накладных) (в случае выполнения монтажа, ПНР - указывается привязка к моменту подписания акта сдачи-приемки выполненных работ)/в течение 15 рабочих дней с даты получения продукции на склад Грузополучателя, на основании товарных накладных (товарно-транспортных накладных) (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.3.100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.3.90"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.3.80"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.3.70"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.3.60"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.3.120"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.3.30"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.3.20"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.3.10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.3.110"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.4.140 для пилота регуляторов давления"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.4.150 для пилота регуляторов давления"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.4.70 для пилота регуляторов давления"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.4.130 для пилота регуляторов давления"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.4.90"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.4.80.1 для пилота регуляторов давления"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.4.110 для пилота регуляторов давления"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.4.100 для пилота регуляторов давления"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.4.120 для пилота регуляторов давления"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.4.60 для пилота регуляторов давления"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.4.50 для пилота регуляторов давления"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.4.30 для пилота регуляторов давления"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.4.40 для пилота регуляторов давления"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.4.80 для пилота регуляторов давления"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо 26389.4.70.1 для пилота регуляторов давления"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо уплотнительное ERCA04451A0"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Кольцо антифрикционное ERCA01177A0"

    Кол-во: 4.000

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