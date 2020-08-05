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Наименование закупки
Поставка ремонтных комплектов для регуляторов давления для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 11:13
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 27-37-72
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
D.Bogomolov@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богомолов Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ремонтных комплектов для регуляторов давления для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.08.2020 17:15 GMT +305.08.2020 17:1505.08.2020 17:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154677Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ремонтных комплектов для регуляторов давления для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году
Начальная цена
882 815,49
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, г.Томск, Речпорт грузовой, ул.Причальная, 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение двух месяцев/месяца, следующих за месяцем получения продукции на склад Грузополучателя, на основании товарных накладных (товарно-транспортных накладных) (в случае выполнения монтажа, ПНР - указывается привязка к моменту подписания акта сдачи-приемки выполненных работ)/в течение 15 рабочих дней с даты получения продукции на склад Грузополучателя, на основании товарных накладных (товарно-транспортных накладных) (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
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