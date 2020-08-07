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    Главная / Торги / Шкаф климатический, установка элекиропитания в Ростов.

    Шкаф климатический, установка элекиропитания в Ростов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 10:0007.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154673Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154673

    Наименование закупки

    Шкаф климатический, установка элекиропитания в Ростов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 11:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 861 265-67-53

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Lyubashina@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Любашина Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Шкаф климатический, установка элекиропитания в Ростов.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 10:00 GMT +307.08.2020 10:0007.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154673Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шкаф климатический, установка элекиропитания в Ростов.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер.Университетский, д.131аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету после получения в течение 7 календ. дней . Стоимость доставки включить в цену.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф телекоммуникационный термостатированный, тип А2Р КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА ST-OU-RTC-4-K-19-01 с кондиционером"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Установка электропитания Minipack system"

    Кол-во: 1.000

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