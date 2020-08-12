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Наименование закупки
Поставка трубы бесшовной и патрубков пропарочных для нужд АО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 10:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-36
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
lobanovkv@tomskgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лобанов Константин Владимирович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубы бесшовной и патрубков пропарочных для нужд АО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.08.2020 20:00 GMT +312.08.2020 20:0012.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154669Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубы бесшовной и патрубков пропарочных для нужд АО "Томскгазпром"
Начальная цена
653 297,51
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
поставка в течение 60 календарных дней, оплата на 15 календарный день с даты поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 21.000
Кол-во: 1.842
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