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    Главная / Торги / Оборудование и материалы электротехнические

    Оборудование и материалы электротехнические

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 14:0012.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154667Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154667

    Наименование закупки

    Оборудование и материалы электротехнические

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 15:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 982 364-00-22

    Факс

    Адрес электронной почты

    Maksim.Yumagulov@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юмагулов Максим Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Северная Осетия - Алания Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оборудование и материалы электротехнические

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 14:00 GMT +312.08.2020 14:0012.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154667Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование и материалы электротехнические

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Северная Осетия - Алания Республика, г. Владикавказ ул. Тельмана 13АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка до склада покупателя. Отсрочка платежа 7 рабочих дней с момента поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель автоматический ABB 6...25кА B/C 100А 1P"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Выключатель автоматический ABB 6...25кА C 80А 1P"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Выключатель автоматический ABB 10кА B/C 63А 1P"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический ABB 10кА B/C 50А 1P"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Выключатель автоматический ABB 10кА B/C 40А 1P"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Выключатель автоматический ABB 10кА B/C 32А 1P"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 7"

    "Бокс модульный навесной TDM Electric ЩРН-Пм-36 SQ0901-0807 441x321x107.5мм 36 модулей пластик IP41"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Шина контактная нулевая IEK YND10-4-15-125 132x87x50мм 60 клемм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Шина контактная нулевая EKF sn0-125-08-2 8x12мм 8 контактов 125А"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Наконечник кабельный Т-95-12-15 медь луженая 95мм2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Наконечник кабельный ТМЛ 120-14.5-16 медь 120мм2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Наконечник кабельный, обозначение/модель: ТМЛ 240"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 13"

    "Зажим кабельный 38...42мм 25шт"

    Кол-во: 20.000

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