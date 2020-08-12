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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оборудование и материалы электротехнические
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 15:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 982 364-00-22
Факс
Адрес электронной почты
Maksim.Yumagulov@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юмагулов Максим Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оборудование и материалы электротехнические
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.08.2020 14:00 GMT +312.08.2020 14:0012.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154667Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование и материалы электротехнические
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Северная Осетия - Алания Республика, г. Владикавказ ул. Тельмана 13АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка до склада покупателя. Отсрочка платежа 7 рабочих дней с момента поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 20.000
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