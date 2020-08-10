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    Главная / Торги / Поставка задвижки шиберной для филиала Ноябрьского УИРС

    Поставка задвижки шиберной для филиала Ноябрьского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 09:0010.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154664Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154664

    Наименование закупки

    Поставка задвижки шиберной для филиала Ноябрьского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 10:56

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Типовой)._Типовая_форма_договора_поставки_МТР_(новый).doc

    Тех._документация.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка задвижки шиберной для филиала Ноябрьского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 09:00 GMT +310.08.2020 09:0010.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154664Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка задвижки шиберной для филиала Ноябрьского УИРС

    Начальная цена

    150 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский р-н, п. Магистральный, ул. Российская, 10; ООО «СТК Север-Строй»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится (в течение 15 рабочих дней для СМСП и 60 календарных дней для предприятий, не относящихся к СМСП) с момента поставки товара на склад Заказчика и надлежащим образом оформленных оригиналов счетов-фактур, товарных накладных.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка шиберная ЗМС 80х35-К1-ХЛ DN65 PN350 ХЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Винт стопорный в сборе ГТ-350х35.01.004 для фонтанной арматуры в комплекте грундбукса 700АФ.01.013, кольцо 700АФ.01.010, кольцо 700АФ.01.012, кольцо 030-036-36-2-2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Вентиль стальной манометрический прямоточный ВПЭМ 5х35 DN5 PN350 ХЛ ББББ.491112.003-03"

    Кол-во: 1.000

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