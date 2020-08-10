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Наименование закупки
Поставка задвижки шиберной для филиала Ноябрьского УИРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 10:56
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-78
Факс
Адрес электронной почты
u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прусаков Юрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка задвижки шиберной для филиала Ноябрьского УИРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.08.2020 09:00 GMT +310.08.2020 09:0010.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154664Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка задвижки шиберной для филиала Ноябрьского УИРС
Начальная цена
150 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, 666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский р-н, п. Магистральный, ул. Российская, 10; ООО «СТК Север-Строй»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится (в течение 15 рабочих дней для СМСП и 60 календарных дней для предприятий, не относящихся к СМСП) с момента поставки товара на склад Заказчика и надлежащим образом оформленных оригиналов счетов-фактур, товарных накладных.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«Газпром подземремонт Уренгой»
Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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