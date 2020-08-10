Поставка задвижки шиберной для филиала Ноябрьского УИРС

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится (в течение 15 рабочих дней для СМСП и 60 календарных дней для предприятий, не относящихся к СМСП) с момента поставки товара на склад Заказчика и надлежащим образом оформленных оригиналов счетов-фактур, товарных накладных.