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Наименование закупки
Поставка металлоизделий для нужд ООО "Газпром транссервис"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 09:48
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5
Почтовый адрес
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н
Контактный телефон
+7 86148 5-58-65
Факс
+7 86148 5-58-06
Адрес электронной почты
r.buranbaev@gazprom-transservice.ru
Ф.И.О. контактного лица
Буранбаев Руслан Рафикович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлоизделий для нужд ООО "Газпром транссервис"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.08.2020 10:00 GMT +310.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154660Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлоизделий для нужд ООО "Газпром транссервис"
Начальная цена
267 830,23
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт. а/я 32, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата в течение 14 дней с момента подачи заявки, поставка - не более 10 дней, обязательно ориентироваться на КОММЕНТАРИИ ЗАКАЗЧИКА, приложение счета (КП) обязательно
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром транссервис"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"
Адрес местонахождения
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н
Кол-во: 0.173
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.044
Кол-во: 0.075
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 0.013
Кол-во: 0.018
Кол-во: 4.000
Кол-во: 0.008
Кол-во: 2.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 450.000
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