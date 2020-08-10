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    Главная / Торги / Поставка металлоизделий для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Поставка металлоизделий для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154660Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154660

    Наименование закупки

    Поставка металлоизделий для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 09:48

    Документация процедуры

    Описание_товара.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Юридический адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    Почтовый адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Контактный телефон

    +7 86148 5-58-65

    Факс

    +7 86148 5-58-06

    Адрес электронной почты

    r.buranbaev@gazprom-transservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буранбаев Руслан Рафикович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлоизделий для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 10:00 GMT +310.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154660Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлоизделий для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Начальная цена

    267 830,23

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт. а/я 32, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата в течение 14 дней с момента подачи заявки, поставка - не более 10 дней, обязательно ориентироваться на КОММЕНТАРИИ ЗАКАЗЧИКА, приложение счета (КП) обязательно

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х75х6ММ 09Г2С"

    Кол-во: 0.173

    "Позиция 2"

    "Лист стальной холоднокатаный 3ММ 1250ММ 2500ММ 20 ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Проволока вязальная 6ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Арматура стальная 12ММ А500С 11,7М"

    Кол-во: 0.044

    "Позиция 5"

    "Арматура стальная 16ММ Ст3 11.75М ГОСТ 5781"

    Кол-во: 0.075

    "Позиция 6"

    "Лист стальной холоднокатаный 1.5ММ 1250ММ 2500ММ 08кп/пс ГОСТ 19904-90"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Лист стальной горячекатаный 4ММ 1500ММ 6000ММ ст3 ГОСТ 19903"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Лист стальной горячекатаный 5ММ 1500ММ 6000ММ Ст3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Лист стальной горячекатаный 6ММ 1500ММ 6000ММ Ст3 ГОСТ 14637-89"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Шестигранник стальной горячекатанный AISI 321 12ММ ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Шестигранник стальной горячекатаный 12Х18Н10Т 14ММ калиброванный h11 ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Шестигранник стальной горячекатанный 20Х13 22ММ обычной точности В ГОСТ 5949-75"

    Кол-во: 0.013

    "Позиция 13"

    "Шестигранник стальной горячекатанный 45Х 36ММ ГОСТ 2879-88 ГОСТ 4543-71"

    Кол-во: 0.018

    "Позиция 14"

    "Шестигранник стальной горячекатаный 12Х18Н10Т 27ММ калиброванный h11 ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Шестигранник стальной горячекатанный Ст.20 17ММ 3М ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 0.008

    "Позиция 16"

    "Саморез по дереву CL-65 3.8ММх65ММ 250ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Саморез универсальный БЦ 4ММх50ММ 100ШТ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 18"

    "Саморез 4.5ММх19ММ с прессшайбой 450ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Саморез шлиц крестообразный Зубр 4.2ММх32ММ полусферическая головка оцинкованный 450ШТ 4-300212-42-032"

    Кол-во: 450.000

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