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    Главная / Торги / Поставка резцов для машины предваительной очистки труб от изоляционного покрытия

    Поставка резцов для машины предваительной очистки труб от изоляционного покрытия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 09:3024.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154658Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154658

    Наименование закупки

    Поставка резцов для машины предваительной очистки труб от изоляционного покрытия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 09:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 416-57-40

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    pyashinatv@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пяшина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка резцов для машины предваительной очистки труб от изоляционного покрытия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2020 09:30 GMT +324.08.2020 09:3024.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154658Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резцов для машины предваительной очистки труб от изоляционного покрытия

    Начальная цена

    435 600,72

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Дзержинская область, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» База по хранению и реализации МТР «Доскино».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Подтверждение страны происхождения. Стоимость Товара включает в себя все транспортные расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резец проходной твердосплавный ВК8 32х24х4ММ ГОСТ 18879-73"

    Кол-во: 216.000

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    Прием заявок:
    12.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    68 144
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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