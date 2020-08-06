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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Информационные стенды по ГОЧС в Ставрополь
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 09:48
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 8512 49-62-87
Факс
Адрес электронной почты
Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU
Ф.И.О. контактного лица
Терганова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Информационные стенды по ГОЧС в Ставрополь
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.08.2020 21:00 GMT +306.08.2020 21:0006.08.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154657Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Информационные стенды по ГОЧС в Ставрополь
Начальная цена
59 328,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции 10/12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Прошу обратить внимание на "комментарий заказчика" - именно там указано то, что нам нужно, потому что из справочника выбраны наиболее подходящие позиции. Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса, а также изготовление макетов, если необходимо. Условия оплаты: разовым счетом без договора, расчет через 7-9 дней после поставки. Прошу Вас присылать коммерч. предложения на адрес Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU . тел. 8-927-57-57-484 Очень желательно работать в электронном документообороте.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 16.000
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