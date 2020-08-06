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    Главная / Торги / Информационные стенды по ГОЧС в Ставрополь

    Информационные стенды по ГОЧС в Ставрополь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 21:0006.08.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154657Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154657

    Наименование закупки

    Информационные стенды по ГОЧС в Ставрополь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 09:48

    Документация процедуры

    IMG_20200805_083150.jpg

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8512 49-62-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Терганова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Информационные стенды по ГОЧС в Ставрополь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 21:00 GMT +306.08.2020 21:0006.08.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154657Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Информационные стенды по ГОЧС в Ставрополь

    Начальная цена

    59 328,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции 10/12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу обратить внимание на "комментарий заказчика" - именно там указано то, что нам нужно, потому что из справочника выбраны наиболее подходящие позиции. Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса, а также изготовление макетов, если необходимо. Условия оплаты: разовым счетом без договора, расчет через 7-9 дней после поставки. Прошу Вас присылать коммерч. предложения на адрес Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU . тел. 8-927-57-57-484 Очень желательно работать в электронном документообороте.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стенд 1000х1200ММ ПВХ"

    Кол-во: 16.000

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