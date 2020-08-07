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    Главная / Торги / ЦЗ 154656 Нож спецтехники для мини трактора Русич Т-18 (165.006.200.019 отвал землеройной техники) для Калининградского филиала

    ЦЗ 154656 Нож спецтехники для мини трактора Русич Т-18 (165.006.200.019 отвал землеройной техники) для Калининградского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 16:0007.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154656Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154656

    Наименование закупки

    ЦЗ 154656 Нож спецтехники для мини трактора Русич Т-18 (165.006.200.019 отвал землеройной техники) для Калининградского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 09:41

    Документация процедуры

    Дополнительные_требования_к_поставщику.docx

    изображение_viber_2020-04-10_13-28-22.jpg

    изображение_viber_2020-04-10_13-28-23.jpg

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8142) 794385

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.V.Nikitina@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитина Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ 154656 Нож спецтехники для мини трактора Русич Т-18 (165.006.200.019 отвал землеройной техники) для Калининградского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 16:00 GMT +307.08.2020 16:0007.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154656Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ 154656 Нож спецтехники для мини трактора Русич Т-18 (165.006.200.019 отвал землеройной техники) для Калининградского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калининградская область, г.Гвардейск, ул. Совхозная,6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки, доставка до адреса за счет продавца (включить в стоимость), подписание договора и выставление документов в ЭДО Эл. адрес Ekaterina.V.Nikitina@nw.rt.ru

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нож спецтехники 165.006.200.019 отвал землеройной техники"

    Кол-во: 1.000

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