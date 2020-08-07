www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
ЦЗ 154656 Нож спецтехники для мини трактора Русич Т-18 (165.006.200.019 отвал землеройной техники) для Калининградского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 09:41
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Контактный телефон
(8142) 794385
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Ekaterina.V.Nikitina@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитина Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЦЗ 154656 Нож спецтехники для мини трактора Русич Т-18 (165.006.200.019 отвал землеройной техники) для Калининградского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.08.2020 16:00 GMT +307.08.2020 16:0007.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154656Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЦЗ 154656 Нож спецтехники для мини трактора Русич Т-18 (165.006.200.019 отвал землеройной техники) для Калининградского филиала
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Калининградская область, г.Гвардейск, ул. Совхозная,6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по факту поставки, доставка до адреса за счет продавца (включить в стоимость), подписание договора и выставление документов в ЭДО Эл. адрес Ekaterina.V.Nikitina@nw.rt.ru
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.