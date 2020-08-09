Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится на основании подписанной сторонами накладной по форме № ТОРГ-12 путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, до последнего числа второго месяца, следующего за месяцем поставки продукции Покупателю. Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика и входит в стоимость продукции.