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    Главная / Торги / Поставка материалов для технологического оборудования для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Поставка материалов для технологического оборудования для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 12:0012.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154653Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154653

    Наименование закупки

    Поставка материалов для технологического оборудования для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 12:44

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для технологического оборудования для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 12:00 GMT +312.08.2020 12:0012.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154653Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для технологического оборудования для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    589 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта ул., дом.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней) после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентилятор осевой Jamicon JA1238H2BON 0.13А 220-240В 120х120ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Розетка кабельная сварочная 50-70ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Ролик подающий V-образный для ПДГО 0.8ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Ролик подающий V-образный для ПДГО 0.8ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Резак плазменный Lincoln Electric LC 105 кабель 7.5М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Резак плазменный Сварог CS 101 кабель 6М IVT6957"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Рукав газосварочный Oxygen-GCE-PROD.2017 6.3ММ 2МЕГАПА ISO3821"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Рукав газосварочный Oxygen-GCE-PROD.2017 9ММ 2МЕГАПА ISO3821"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 9"

    "Рукав газосварочный Acetylene-GCE-PROD.2017 6.3ММ 2МЕГАПА ISO3821"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 10"

    "Рукав газосварочный Acetylene-GCE-PROD.2017 9ММ 2МЕГАПА ISO3821"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 11"

    "Редуктор кислородный БКО-50-4 -01 1.25МПа 50М3/Ч"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Вентилятор осевой 1.25ЭВ-2.8-6-3270 280М3/Ч У4 220В 141х140ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Редуктор пропановый БПО-5-4 25БАР 5М3/Ч"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Вентилятор осевой Ebmpapst W2E142-BB01-01 28ВТ 230В 172х150х38ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Вентилятор осевой Ebmpapst TYP 614 HR 0.15А 26В 60х60х25ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Вентилятор осевой Sanyo 109P0424H338 Fan 0.093А 24В 40х40х28ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Подогреватель СО2 ПУ-2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Регулятор расхода газа У-30/АР-40 20 Мпа 1.8М3/Ч"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Блок управления для ПДГО-570-4К БУСП-500"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Вилка кабельная сварочная 50-70ММ"

    Кол-во: 50.000

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