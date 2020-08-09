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Наименование закупки
Поставка медицинских изделий для нужд структурного медицинского подразделения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 09:13
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68
Почтовый адрес
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68
Контактный телефон
+7 3532 34-97-22
Факс
+7 3532 73-69-48
Адрес электронной почты
sudarushka56@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысова Елена Валерьевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медицинских изделий для нужд структурного медицинского подразделения
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.08.2020 22:00 GMT +309.08.2020 22:0009.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154652Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медицинских изделий для нужд структурного медицинского подразделения
Начальная цена
307 045,32
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, г.Оренбург микрорайон поселок Ростоши ул. Газпромовская 68Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата согласно выставленному счету в течении 5 (пяти) банковских дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Наш городок"
Все закупки и тендеры ООО "Наш городок"
Адрес местонахождения
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68
Кол-во: 30.000
Кол-во: 2.000
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