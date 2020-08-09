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    Главная / Торги / Поставка медицинских изделий для нужд структурного медицинского подразделения

    Поставка медицинских изделий для нужд структурного медицинского подразделения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.08.2020 22:0009.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154652Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154652

    Наименование закупки

    Поставка медицинских изделий для нужд структурного медицинского подразделения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 09:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Наш городок"
    Все закупки и тендеры ООО "Наш городок"

    Юридический адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Почтовый адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Контактный телефон

    +7 3532 34-97-22

    Факс

    +7 3532 73-69-48

    Адрес электронной почты

    sudarushka56@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысова Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медицинских изделий для нужд структурного медицинского подразделения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.08.2020 22:00 GMT +309.08.2020 22:0009.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154652Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских изделий для нужд структурного медицинского подразделения

    Начальная цена

    307 045,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г.Оренбург микрорайон поселок Ростоши ул. Газпромовская 68Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата согласно выставленному счету в течении 5 (пяти) банковских дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Наш городок"
    Все закупки и тендеры ООО "Наш городок"

    Адрес местонахождения

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал шовный Нить рассасывающаяся Excellence Body 200ММ 3.5ММ канюля 1.1х200 10 Аптос Россия ТУ 9398-00253730750-2015"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Материал шовный Нить рассасывающаяся спиралевидная стерильная LLSB Light Lift Spring Blunt сополимер L-лактид с ε-капролактоном 440+470ММ 3.5ММ канюля 0.9х90ММ-2ШТ, канюля 1.1х100ММ-2ШТ Аптос"

    Кол-во: 2.000

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