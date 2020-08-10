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    Главная / Торги / Поставка Расходомера

    Поставка Расходомера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 00:0010.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154651Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154651

    Наименование закупки

    Поставка Расходомера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 09:12

    Документация процедуры

    ВОЛ-2020-ЭФ_опросный_лист_(002).pdf

    Договор_поставки_ЭП_нов.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    kbelogurov@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белогуров Константин Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Расходомера

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 00:00 GMT +310.08.2020 00:0010.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154651Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Расходомера

    Начальная цена

    330 100,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 198188, г. Санкт-Петербург, ст. Броневая д.4, МТБ "Центральная"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты согласно п. 3.3 договора. Доставка включена в стоимость оборудования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Расходомер-счетчик массовый № ВОЛ-2020-ЭФ ЭЛМЕТРО-Фломак-ExB-S015-HAU-000-C-XSM-X-G-CXX-XXX сенсор 0ExiaIIB(T3-T6)GaX, модуль процессора 1Exdb[iaGa]IIB(T3-T6)Gb S015 20...36В М20х1.5 IP67/IP65 ДУ15ММ с кабельным вводом, табличкой с указанием позиционного номера, комплектом прокладок и крепежей"

    Кол-во: 1.000

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