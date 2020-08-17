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    Главная / Торги / Поставка запасных частей инструментов и пренадлежностей для горно-шахтного оборудования для нужд ф-ла УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка запасных частей инструментов и пренадлежностей для горно-шахтного оборудования для нужд ф-ла УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 16:0017.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154646Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154646

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей инструментов и пренадлежностей для горно-шахтного оборудования для нужд ф-ла УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 08:41

    Документация процедуры

    Техническое_задание_ЭТП_ГПБ.docx

    Договор_поставки_ЭТП_ГПБ_с_п._СКЗ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-60-60

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей инструментов и пренадлежностей для горно-шахтного оборудования для нужд ф-ла УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 16:00 GMT +317.08.2020 16:0017.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154646Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей инструментов и пренадлежностей для горно-шахтного оборудования для нужд ф-ла УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    274 247,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, ЯНАО, Надымский район, пос. Ямбург, База по хранению и реализации материально-технических ресурсов филиала «Управление материально-технического снабжения и комплектации» ООО «Газпром Добыча Ямбург».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 15 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шнек буровой ШШ-1084227.00 108ММ 1000ММ S27"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Штанга буровая ШТ-2742х3.5.00-01 S27 1000ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Коронка буровая СА-4 112ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Инструмент буровой шнеколовка ШЛ-10.00 S27 518ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Коронка буровая твердосплавная КТ-2 132ММ"

    Кол-во: 10.000

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