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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для автобусов ПАЗ

    Поставка запасных частей для автобусов ПАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 08:0010.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154633Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154633

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для автобусов ПАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 08:14

    Документация процедуры

    Техническое_задание_запчасти_фильтра.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Юридический адрес

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Контактный телефон

    +7 3532 34-32-50

    Факс

    +7 3532 34-32-51

    Адрес электронной почты

    main@ak1825.e4u.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурман Олег Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для автобусов ПАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 08:00 GMT +310.08.2020 08:0010.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154633Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для автобусов ПАЗ

    Начальная цена

    499 833,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург ул. Лесозащитная,20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад Заказчика для СМП и 60 дней для крупных поставщиков . Доставка товара осуществляется в течение одних суток и за счет средств Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "АК № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Адрес местонахождения

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос ГУР ГАЗ-66 со шкивом в сборе 66-3407010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть Охладитель наддувочного воздуха (интеркуллер) 4238А-1172010-02 КАВЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Амортизатор ПАЗ, КАМАЗ основной 53212-2905006"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Гайка колеса Валдай, ЗИЛ, ПАЗ 4595651-716"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Запасная часть . Болт крепления венца к ступице ведущего колеса с гайкой 8.30.104"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Болт колесный 340-006-5238/45104-2400076-90 Мадара"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Кран уровня пола КАМАЗ 45104-2925002-90"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Запасная часть Ось коромысел в сборе 13-1007098-21 ЗМЗ-511, 513, 523, 73"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Агрегат машин коммунальных разного назначения Редуктор раздаточный КО-806.36.02.300"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Болт ступицы заднего колеса 224-3103008-01 ПАЗ М20х115 8шп"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Болт ступицы 23 3103008 110А ПАЗ-3204 160х113ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Вал первичный в сборе 3205.70-1701025-10 ЗИЛ-433360, ПАЗ-4230, МАЗ-4370 24 зуба"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Группа поршневая в сборе ПАЗ сЗМЗ-5233.10, 5234 гильза, поршень, палец, кольца, прокладка 523.1000105-51"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Вал первичный КПП-4 в сборе 53-12-1701025 ГАЗ-3307, 66, 3308"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Болт ступицы переднего колеса 111-3103008-50 ПАЗ 111 ось-8 болтов"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 16"

    "Болт ступицы заднего колеса 224-3103008 ПАЗ D23 10шп"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 17"

    "Генератор ПАЗ ЗМЗ-5234.10 14В 95А 291.3771"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Деталь заднего моста Главная пара ГАЗ-3307, 3308 ЗМЗ-5233 6х37зуб 3307-2402165"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Компрессор одноцилиндровый 45104-3509029-90 LK8906 Knorr-Bremze"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Глушитель с фланцем 4238-1203100-20 КАВЗ-4238"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Глушитель с промежуточной трубой 3205.1201009 ПАЗ-3205"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Компрессор воздушный 9121400230/9111535530 КАМАЗ двигатель CUMMINS 6ISBe"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Крестовина карданного вала в сборе 50х135 КАМАЗ, ЗиЛ, МАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ, Икарус, К-701 5320-2205025 УКД"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 24"

    "Модуль педальный КДБА 453621.006ТУ 45104-1105005 КАМАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Модулятор системы АБС барабанных тормозов Wabco корпус-сталь МАЗ, КамАЗ, ПАЗ, НЕФАЗ 4721950180"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Кран тормозной обратного действия с ручным управлением 35260080010/100-3537010 ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Барабан тормозной задний 6404.3502070 Аврора, КАВЗ-4235, 4238 10ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Насос водяной в сборе 511.1307004 ЗМЗ-511, 513, 523, 73 с прокладкой"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Глушитель основной 3309-1201010-88 ПАЗ, ГАЗ-3309"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 30"

    "Распределитель бесконтактный ГАЗ-3307, 66,ПАЗ 2402.3706-10"

    Кол-во: 4.000

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