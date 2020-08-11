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    Главная / Торги / Поставка запчастей к оргтехнике для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Поставка запчастей к оргтехнике для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 10:0011.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154629Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154629

    Наименование закупки

    Поставка запчастей к оргтехнике для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 08:51

    Документация процедуры

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    проект_договора_общий.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Контактный телефон

    +7 34675 6-57-59

    Факс

    +7 34675 6-57-02

    Адрес электронной почты

    U.Anikina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аникина Ульяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область, Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запчастей к оргтехнике для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 10:00 GMT +311.08.2020 10:0011.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154629Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей к оргтехнике для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Начальная цена

    1 175 533,12

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ,Ямало-Ненецкий автономный округ, 624441 Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул.Больничная, 39 (для нужд ПТУ Краснотурьинскгазремонт); 629730, Тюменская обл, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, проезд 2, ул.Заводская, 8 (для нужд ПТУ Надымгазремонт);628162, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Белоярский, Промзона 2, стр. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    условия оплаты: в течение 60 календарных дней (для субъектов малого предпринимательства - 15 рабочих дней) с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж DIKO Q2612A D-Q2612A черный 2000 страниц"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Картридж DIKO CE285A D-CE285A черный 1600 страниц"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Картридж DIKO 006R01179 D-006R01179 черный 11000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Маршрутизатор беспроводной B315s-22 1Гбит/сек Ethernet, SIM-карта, 4G LTE 186x139x46ММ Huawei"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Картридж DIKO 1130 D-TK-1130 черный 3000 страниц"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Картридж DIKO 13А D-C7115A/Q2613А/Q2624A черный 2500 страниц"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Картридж DIKO 2612А D-Q2612A черный 2000 страниц"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Картридж DIKO 285А D-CE285A черный 1600 страниц"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Картридж DIKO TK-1140 D-TK-1140 черный 7200 страниц"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 10"

    "Батарея аккумуляторная Delta HR 12-18 18А.Ч 12В 181х77х167ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Картридж DIKO 728 D-CE278A черный 2100 страниц"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Картридж DIKO 2612A D-Q2612A черный 2000 страниц"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Коммутатор неуправляемый D-link DGS-1008D/J3A 8 портов 10/100/1000BASE-T 12В 4.5ВТ 128x27x68ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Картридж Epson C13T965140 черный 10000 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Телефон проводной Alcatel T56 кнопочный 1 линия 193х184х72"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Драм-картридж Xerox 013R00589 оригинальный для Xerox WorkCentre M118, M118i, 123, 128, 133 60000ЛИСТ черный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Монитор компьютерный Samsung S24D300H 24ДЮЙМ 1920х1080 TN+film LED 2ms DVI, HDMI, D-SUB 1000:1 170°/160° 250кд/м2 черный LS24D300HSI/RU"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Монитор компьютерный Philips 273V7QSB/00 27ДЮЙМ 1920х1080 IPS LED 7ms DVI-D, VGA 10M:1 178°/178° 250кд/м2 черный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera Ecosys M2540dn"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Оперативная память Kingston QUM3S-8G1600C11R DDR3L SO-DIMM 1600MHz 12800Мб/с 8ГБАЙТ 1ШТ CL11 1.35В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Материнская плата Asus H110M-R/C/SI Soc-1151 Intel H110 DDR4 4xSATA 6G 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Оперативная память Foxline FL1600D3U11-8G DDR3 DIMM 1600MHz 12800Мб/с 8ГБАЙТ 1ШТ 1.5В"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Емкость для сбора отработанного тонера Epson для WF-M5799DWF C13T671600"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Блок фотобарабана Kyocera DK-170 FS-1320D/1035MFP/1135MFP для M2535DN"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 25"

    "Вал верхний Hi-Black тефлоновый для Kyocera FS-1120D/1300D/1320D/1035MFP/1135MFP 070125"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Термоблок Kyocera FK-1150 302RV93053 для Kyocera ECOSYS P2040"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 27"

    "Узел привода печи HP RM1-2963 для HP LJ M5025/M5035/M5039/M712/M725"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Процессор CPU Intel Socket 1151 Pentium G5400 2 3.7 GHz 4Mb 58ВТ BOX"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Оперативная память Foxline FL2133D4U15-8G DDR4 DIMM 2133MHz 17000Мб/с 8ГБАЙТ 1ШТ CL15"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Накопитель твердотельный SSD 2.5'' Western Digital Green WDS480G2G0A 480Gb SATA-III 545Мб/с"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 31"

    "Термопаста Arctic Cooling MX-2 +150ГРАД ЦЕЛЬС 4Г шприц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Клавиатура проводная Logitech K120 USB 104 клавиши черная 920-002522"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 33"

    "Многофункциональное устройство (МФУ) Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Многофункциональное устройство (МФУ) HP Color LaserJet Pro M479dw"

    Кол-во: 1.000

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