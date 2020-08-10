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Наименование закупки
Поставка компрессора для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 07:19
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20
Контактный телефон
+7 34675 6-57-59
Факс
+7 34675 6-57-02
Адрес электронной почты
U.Anikina@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аникина Ульяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компрессора для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.08.2020 10:00 GMT +310.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154627Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компрессора для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Начальная цена
571 666,66
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Белоярский, промзона 2 стр.3 (для нужд Казымгазремонт)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 60 календарных дней (для субъектов малого предпринимательства - 15 рабочих дней) с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20
Наименование заказчика
Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20
Наименование заказчика
Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20
Кол-во: 2.000
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